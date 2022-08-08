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分析解放軍演習 日本前海將：攻打台灣非易事

連2天檢測陰性 拜登結束隔離 回德拉瓦老家

新聞評論／美中部分護欄被拆 台海新現狀更凶險

聯合報社論
解放軍藉演習對台灣進行威嚇，飛彈射過台灣上空，軍機在海峽中線恣意穿梭。圖為高雄大崗山上的長白雷達，隨時監看解放軍軍狀態。（記者劉學聖／攝影）
解放軍藉演習對台灣進行威嚇，飛彈射過台灣上空，軍機在海峽中線恣意穿梭。圖為高雄大崗山上的長白雷達，隨時監看解放軍軍狀態。（記者劉學聖／攝影）

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，其實沒給台灣帶來外交突破，因為25年前美國眾院議長金瑞契（Newt Gingrich）即曾訪台。但裴洛西走後，解放軍藉演習對台灣進行威嚇，飛彈射過台灣上空，軍機在海峽中線恣意穿梭，兩岸現狀、地緣政治板塊及全球權力格局均遭撬動，中國大陸甚至拆掉美中護欄部分柵板。解放軍三天演習結束後，又宣布有長期軍演，台海新現狀凶險難測。

解放軍圍島演習，幾乎是「類武統」的程序驗證。飛彈封鎖先上場，然後是多批機艦大舉跨越中線，並接續演練對地攻擊，完整模擬攻台劇本。飛彈不只是近島威嚇，而是環台封鎖，阻絕外援，以武力宣示主權；機艦也不只是打破默契，塗掉中線，而是在海峽打造新現狀、創造新常態。台灣被壓縮的戰略空間，回不去了。

解放軍演習溢出效應，也撬動地緣政治板塊與全球權力格局。五枚飛彈落在日本主張的專屬經濟區，日本強烈抗議；中國則以中日還沒畫界，拒絕抗議。相關海域其實應屬台日的重疊區域，台灣不作聲，反變成讓中國大陸代替聲張主權權利。

回頭再看裴洛西訪台前的拜習通話，有點像是在護欄內的交易。中國明白裴洛西訪台擋不住，美國也知道中國必須讓解放軍來場演習出氣。裴洛西訪台刻意避開南海繞遠路，解放軍演習則在裴洛西離台後開始。但美國譴責解放軍軍演，中國則升高對美反制，恐已開始超出美國預期的劇本：中國除了制裁裴洛西，也停止中美軍事、司法和氣候等八項合作。但取消兩軍戰區領導通話及海上軍事安全磋商機制，將大幅增加兩軍在台海或南海等敏感海域的摩擦與誤判風險；中國儼然要拆除拜登苦心建立的護欄，台海更危險。

俄烏戰爭，美國不願直接對抗俄國；台海有事，美國願意直接面對中國嗎？拜登未能勸阻裴洛西訪台，只好建立護欄，如今護欄可能被拆出破口，而解放軍軍演還加碼延長。解放軍軍演應該譴責，但報載蔡政府四年花9400萬台幣（約310萬美元）公關遊說裴洛西，最後卻迎來台海危機，並讓台灣承受地緣板塊的擠壓與傾斜的台海新現狀，也該檢討。

裴洛西 解放軍 拜登

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