菲律賓憂台海危機 商討10萬移工撤僑計畫

美軍航空母艦「雷根號」打擊群將繼續停留在南海，監控台海局勢。（取自美國海軍網站）

解放軍在台海周邊軍演之際，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）6日造訪菲律賓會晤菲國總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。布林肯除強調美菲聯盟重要性，還保證菲國若在南海受攻擊，將援引「美菲共同防禦條約」協防。菲國媒體報導，在台灣的菲國僑民社群 憂心兩岸情勢緊張，已安排和菲國駐台機構討論衝突升高時的撤僑計畫。

菲律賓「ABS-CBN」電視網等媒體報導，菲國在台社群「Filcom Taiwan Northern」總幹事梅瑟蒂塔．關恩6日說，他們7日與菲國駐台機構馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）商討，一旦局勢升高，如何撤離在台灣的10萬菲國移工，其中約8000人為非法移工。

關恩說，雖然目前台灣狀況一切正常，「但我們很害怕，所以將跟MECO召開視訊會議，我們需要知道威脅升高時的撤離計畫」。她說，台北民眾已被建議下載政府發行的手機應用程式，標明5771個防空洞位置。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，台海局勢升高之際，布林肯6日在馬尼拉會晤馬可仕，主要討論美國眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台引發的緊張局勢。布林肯表示，與菲國持續70年的防務條約「堅不可摧」。

布林肯說：「菲律賓武裝部隊、公共船隻和飛機若遭武裝攻擊，美國將援引該條約的共同防禦承諾。菲律賓是美國無可取代的朋友、夥伴與盟友。」布林肯是自馬可仕6月底上任以來，訪問菲國的最高階美國官員。

馬可仕則在開場白中試圖淡化台海情勢，他認為裴洛西訪台沒有加劇本已動蕩的局勢。他說：「這樣的激烈衝突早已持續一陣子，裴洛西訪問只是反映出區域緊張程度」。

菲國是美中在地緣政治競爭的一個支點，馬可仕面臨著平衡兩個大國關係的棘手挑戰。他還面臨著菲國國內要求在南海問題上對中國強硬的壓力。美菲關係因菲國前總統杜特蒂向中示好，多次發表反美言論並威脅降低軍事關係而急凍，直到馬可仕上台後，菲國才重新調回傳統親美路線。