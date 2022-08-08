黑白集／陳時中與盧沙野 都在散播仇恨

民進黨台北市長參選人陳時中。(記者葉信菉／攝影)

陳時中 應後悔辭衛福部長，少了防疫中心的舞台，曝光度驟減。但他趁裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）旋風發揮了一下民族大義，說「只要有心捍衛國家，就不會受欺負」。話說得沒錯，但捍衛國家，也不必刻意去招惹禍端吧？

阿中的話似在暗指，主張維持兩岸和平的人都無心捍衛國家，這是有毒的話術。大家沒忘記，陳時中多麼精於此道。例如，他稱新冠肺炎為「武漢肺炎」，他以「自己選擇國籍自己擔」為由拒絕小明們返台，他拒絕大陸廠商代理的德國BNT疫苗輸台，他心裡塞滿民族仇恨。

在對岸，這類洋溢民族情緒的人並不更少。中國大陸駐法大使盧沙野近日對裴洛西訪台口出狂語，說如果兩岸統一，將進行「再教育」，使台灣人變成「愛國分子」。此話一出，國際輿論一陣撻伐。堂堂大使，竟把壓迫及洗腦視為理所當然，這豈非自承中共在新疆進行勞改與再教育都是事實？

此岸的陳時中，對岸的盧沙野，都是在台灣海峽澆油放火的人。他們打著「愛國」的旗幟，放送的卻是「仇恨」的毒素。這兩人如果好好端詳對方，會發現鏡子裡的人如此相似，簡直是同一個模子出來的。

近日大陸民眾在百度 地圖熱搜台北街道風光，以南京、重慶命名的道路，還有山西刀削麵店，引發熱議。這都要怪百度沒早日開放資訊，兩岸人民的異同，很難想像嗎？