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國史館PO文「中華民國被北京繼承」 藍批毀滅國史

台灣新聞組╱台北8日電
國史館7日在臉書貼文，引述學者說法，指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發譁然。(本報資料照片)
國史館7日在臉書貼文，引述學者說法，指「中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發譁然。(本報資料照片)

在台海情勢升高之際，國史館昨天在臉書貼文，引述學者說法，指「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承」，引發譁然。網友痛批「要消滅中華民國的，就是中共和民進黨」。國民黨也質疑，這是中共一貫說法，「難道蔡政府在中共軍演之際要成為中共同路人？」國史館館長陳儀深發表聲明澄清，學者說法不代表國史館立場。

本報系聯合報報導，國民黨文傳會副主委兼黨史館主任林家興嚴正質疑，若中華民國已經由北京當局繼承，那麼蔡英文所擔任的中華民國總統又是什麼？國史館由總統府主管，難道「中華民國已經由北京政府代表、繼承」是蔡英文的意見嗎？國史館過去多次出現主張台獨、台灣主權未定等等謬論，此次再次公開在社群平台主張「中華民國由北京政府代表」，公開毀滅國史，已經不能再推給學者個人言論。

林家興指出，民進黨政府竟在中共軍演之際，呼應中共說法，以不實言語聲稱中華民國已由大陸當局繼承，難道是綠共、紅共一家親，蔡英文是中共同路人？

林家興表示，蔡英文總統曾稱「我依照中華民國憲法當選總統，我有責任捍衛中華民國的主權和領土」，還說「會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」，請問蔡英文總統，妳的立場到底是什麼？

台北中國時報報導，國史館7月14日邀台灣憲法學會前理事長許慶雄以「民主國家與憲法」為題進行演講，原本並未引起外界關注。北京連日來在台灣周邊海域擴大軍演，國史館昨在臉書貼出許慶雄演講影片連結和簡介，值此之際，引發爭議。

國史館在簡介表示，為什麼中華民國憲法體制在台灣實施，使台灣無法成為有憲法的民主國家，甚至對台灣形成重大危害？「中華民國」是什麼，聯合國與國際社會都認定「中華民國」已由北京政府代表、繼承，為何台灣各界人士都不知道？

許慶雄在影片中指出，國際社會開始要承認台灣，但台灣卻無動於衷，還是喜歡中華民國，維持一個中國的現狀，憲法也不改。

報導指出，上述內容讓網友炸鍋，在貼文狂按「怒」，一面倒留言痛批「有夠誇張，拿了中華民國薪水，又不承認中華民國？」質疑這到底是哪一國的國史館？

對此，總統府表示「讓國史館回應」。

新頭殼報導，國史館館長陳儀深指出，許慶雄演講當天他也在場，最後他有起來表達不同意見。陳儀深表示，國史館每周都有學者來演講，不同學者會有不同觀點， 本就不能代表國史館的立場、觀點，亦不能轉嫁成為國史館的「主張」。

中華民國 中共 北京

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