大屋頂下／台美中共同政治基礎 裴洛西留下一張焢窯圖

（新華社）

裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）來訪，留給台灣最深刻的印象是一幅焢窯圖。

中共 發動鎖台禁航實彈演習。公布的圖片中，台灣像一只番薯，東南西北四周被六塊大小不等畫上紅斜線的方塊實彈演習區包圍起來，這正是一幅鮮活的焢窯圖。

圖示在六個方塊間有缺口，但若化為實戰，即成覆蓋全島的火網。屆時台灣的「天險」，可能就成了「天甕」，也就成了「焢窯」。

各方喜歡討論這場風波究竟誰輸誰贏？但也許可將此看成只是一場美中雙方誰先眨眼的比賽，再張眼後各方仍須面對長遠的未來。台灣恐怕沒有在這場眨眼賽中妄論輸贏的立場，而是必須嚴肅面對這一座生死焢窯。

言歸正題。裴洛西將台海攪得波濤汹湧，主要原因是美中台各方對於這場風潮的政治詮釋並無共識。核心的歧異在於：這究竟是一個「宣示反對改變現狀」的事件？或是一個「倚美謀獨」的事件？

這才是這一場滔天風潮的底蘊。

中共一開始就將此事定位為蔡團隊「改變現狀／倚美謀獨」的挑釁，一再警告美國「勿對台獨勢力發出錯誤訊號／停止以各種形式支援縱容台獨分裂勢力」，不要虛化掏空「一中政策」。

美國白宮國安會發言人柯比則一再表示，美國政府的「一中政策」沒有改變，反對任何一方改變現狀，也不支持台灣獨立，期望兩岸分歧和平解決。裴洛西則親口或透過投書表示，「此行未牴觸美國長期奉行的一中政策／美國將繼續反對任何試圖片面改變現狀的行為」。裴洛西未說「不支持台獨」，但「反對片面改變現狀」就包括了「反對台獨」。

再看蔡政府。蔡英文親口告訴裴洛西：「我們致力維持兩岸現狀，台灣人民非常務實。」總統府在大禮堂接待裴洛西一行，禮台上的主題精神布置是中華民國 國旗及國父孫中山遺像。在贈勳的頌詞中，以「中華民國台灣」稱國家主體，頌詞末尾以「中華民國111年8月3日」紀元。這個「中華民國總統授勳美國眾院議長」的場景，亦可視為「不改變現狀」的引申。

以上，台美中三方的表述差異是：美方說「反對改變現狀／不支持台獨」；蔡政府亦稱「我們致力維持兩岸現狀」；唯中共一口咬定這是一場「改變現狀／倚美謀獨」的台美雙簧。因此構成了這場風潮的底蘊。

由此可見，台美中三方的根本矛盾，是在各方均懷疑對方有「改變現狀」的意圖，中共想武統，台灣想台獨，美國想掏空一中政策。

假設，我們反過來看，若三方能將當前局面看成只是要「維護現狀」，而不是「倚美謀獨」，會不會得到不同的啟示？

假設：站在「維持兩岸現狀」的思考上，民進黨能將「中華民國不是台獨」的路走下去。不是「倚美謀獨」，而是「倚美謀中華民國之存在」。亦即，是為了維護中華民國而與美互動，進行軍購、拓展中華民國的國際空間、增強自我防衛能力，並反對「沒有一中各表的九二共識」及「一國兩制」。亦即，民進黨是以中華民國面對美國及世界，面對十四億中國人，而不是「倚美謀獨」，這樣是否比較可能「維持美中台關係的現狀」？

又假設：在「維持兩岸現狀」的思維下，如果民進黨走向前述「中華民國不是台獨」的路線，中共是否能以「中華民國」面對台灣？亦即，中共究竟是要把民進黨釘死在「倚美謀獨」的標籤上？還是也有可能引導民進黨將兩岸關係定錨在中華民國？中共反對民進黨「倚美謀獨」，但是否容納台灣「倚美維護中華民國之存在」？

再假設：美國若能更明確地「反對改變現狀／不支持台獨」，因此引導民進黨也更加明確地脫離「倚美謀獨」的操作，這是否更能維持台海的和平穩定？

亦即，在想像的中程過渡期間，「反對任何一方片面改變現狀」有無可能成為台美中的共同政治基礎？即是：中共不武統，台灣不台獨，美國不支持台獨而維護中華民國之運作，三方共同致力兩岸分歧和平解決。

其實，美中台三方均知當下三邊情勢急遽惡化的危機，各有節制。先說美國。美國確實在虛化掏空「一中政策」，但只是移變到「根據台灣關係法及六項保證等維持中華民國之現實運作」為止，卻仍「反對改變現狀／不支持台獨」，此一立場其實符合美中台三方的利益交集。這也是美國在裴洛西事件中宣示的護欄或底線。

再說蔡政府。據傳蔡政府一度曾欲撤回對裴洛西的邀請，可見蓋頭鰻亦知生死門。蔡英文說：「軍演沒有必要，台灣永遠開放建設性的談判。」若要有建設性的談判，恐怕就不能「改變現狀／倚美謀獨」。

至於中共，7月26日，汪洋在「九二共識卅周年」談話未提「一國兩制」，而公開主張「（九二共識就是）求一個中國之大同，存兩岸分歧之小異」，顯然是一種政策轉型的試探。中共應已覺悟，無論兩岸關係未來如何變化，必定要有一個「定錨於中華民國／維持現狀」的競合發展期。失去中華民國的依托，就失去了兩岸定海神針。只是，經過裴洛西這麼一攪局，中共的這次試探恐告中斷。

環顧兩岸當下情勢。中共壓制不住台獨，反而弄得中華民國奄奄一息，台灣「懼統容獨」的氛圍且在上升。這些恐皆不是軍事震懾及經濟制裁所能挽回，必須回到中華民國。至於蔡政府，無論台獨如何翻騰，也無法改變美國的「不支持台獨」、中共的以台獨為死敵，及台灣因台獨而撕裂。民進黨若操作得宜，或有可能使兩岸定錨在中華民國，但台獨的結局必是焢窯。

因此，中共不武統，台灣不台獨，兩岸定錨在中華民國，維持現狀，和平發展，應是美中台三邊至少可用於中程過渡的共同政治基礎。

至於若論這場風潮的輸贏，裴洛西是大贏家，她成就了自己的「歷史人設」。美國也表現出「不目逃／不眨眼」的大國氣勢，但畢竟從大局從長遠看，白宮顯然不願見此事發生，亦將以裴洛西此行對台灣的「愛之適以害之」為遺憾。中共則超越了「伴飛」的小兒科，趁此呈現了一幅「台海焢窯圖」，完成了對台圖謀的系統性演示，所以不能說是輸家。台灣則已陷「焢窯」的局面，是輸是贏？

此時，向民進黨，向白宮，向中南海，台灣人民應當一齊發聲：讓我們各方用中華民國好好地生活下去！

番薯，焢窯的溫度正在上升。