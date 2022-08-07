陸艦公布照片疑侵入台領海 距花蓮海岸僅11.78公里

解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，陸媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍 連日來在台周遭演習，東部戰區公布其多架軍機與多艘海軍艦艇臨近我疆域照片。當中一張照片經測算解放軍南京艦僅距台花蓮和平電廠僅約11.78公里。

陸媒環球時報報導，連日來解放軍軍機與軍艦到台灣「打卡」，貼近台灣海岸線，島上連綿的群山，以及岸邊的建築都肉眼可見。多方證據顯示，解放軍此次行動已深入台灣花蓮某海域12海里以內。軍事專家稱，未來類似行動會常態化。

報導稱，解放軍公布一張台灣海岸線上「白色塔狀建築」照疑為花蓮縣和平電廠的煙囪。經中國長光衛星基於國產光學遙感衛星星座「吉林一號」的衛星影像地理資訊應用軟體「共生地球」證實，花蓮和平電廠確實有一座高聳的煙囪建築，煙囪上畫有台灣少數民族圖騰。

東部戰區在8月6日晚公布解放軍相關演訓視頻中，台島海岸線上的建築則再次入鏡，東部戰區參訓部隊甚至還給出了一個疑似白色煙囪的特寫鏡頭。

此外，8月6日晚，大陸科技公司中科世通亨奇公布了一張由國外SAR衛星於8月5日上午10時許拍攝的衛星圖。中科世通亨官方帳號表示，根據多域態勢系統的追蹤，8月5日解放軍南京艦在花蓮附近海域活動，距離花蓮和平火力發電廠的煙囪直線距離約11.78公里。11.78公里的距離，意味著解放軍軍艦進入了台當局極為在意的12海里領海範圍內。

大陸官媒透過社交平台大打「宣傳戰」。解放軍東部戰區昨天發布與台蘭陽艦對峙的畫面，但是照片的真偽遭質疑；「央視軍事」官方微博將軍演畫面配上嗩吶版本的「涼涼」配樂，並點名蔡英文 總統，和貼出1965年國共八六海戰的紀念影片，挑釁意味濃厚。

此外，央視昨晚釋出的解放軍演訓影片，可看到台海軍西寧艦就在附近，也成為連續兩日解放軍釋出台方軍艦的紀錄。

對於大陸「宣傳戰」，國防部 昨也啟動心戰反制，首度發布台康定級迪化軍艦在東部水域監控解放軍艦艇畫面，製成圖卡標註「千真萬確！不用P圖！」大酸新華社影像的真實性；晚間再加碼釋出海軍馬公軍艦於東部海域，近距離監控解放軍馬鞍山號艦與各型艦艇的動態畫面。