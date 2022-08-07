我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

陸艦公布照片疑侵入台領海 距花蓮海岸僅11.78公里

台灣新聞組／台北7日電
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，陸媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）
解放軍東部戰區公布抵近台灣演訓的照片，圖中的白色尖塔，陸媒稱經證實是花蓮和平電廠煙囟，直線距離僅11.78公里，左側為共軍南京艦上的士兵持望遠鏡瞭望。（新華社）

解放軍連日來在台周遭演習，東部戰區公布其多架軍機與多艘海軍艦艇臨近我疆域照片。當中一張照片經測算解放軍南京艦僅距台花蓮和平電廠僅約11.78公里。

陸媒環球時報報導，連日來解放軍軍機與軍艦到台灣「打卡」，貼近台灣海岸線，島上連綿的群山，以及岸邊的建築都肉眼可見。多方證據顯示，解放軍此次行動已深入台灣花蓮某海域12海里以內。軍事專家稱，未來類似行動會常態化。

報導稱，解放軍公布一張台灣海岸線上「白色塔狀建築」照疑為花蓮縣和平電廠的煙囪。經中國長光衛星基於國產光學遙感衛星星座「吉林一號」的衛星影像地理資訊應用軟體「共生地球」證實，花蓮和平電廠確實有一座高聳的煙囪建築，煙囪上畫有台灣少數民族圖騰。

東部戰區在8月6日晚公布解放軍相關演訓視頻中，台島海岸線上的建築則再次入鏡，東部戰區參訓部隊甚至還給出了一個疑似白色煙囪的特寫鏡頭。

此外，8月6日晚，大陸科技公司中科世通亨奇公布了一張由國外SAR衛星於8月5日上午10時許拍攝的衛星圖。中科世通亨官方帳號表示，根據多域態勢系統的追蹤，8月5日解放軍南京艦在花蓮附近海域活動，距離花蓮和平火力發電廠的煙囪直線距離約11.78公里。11.78公里的距離，意味著解放軍軍艦進入了台當局極為在意的12海里領海範圍內。

大陸官媒透過社交平台大打「宣傳戰」。解放軍東部戰區昨天發布與台蘭陽艦對峙的畫面，但是照片的真偽遭質疑；「央視軍事」官方微博將軍演畫面配上嗩吶版本的「涼涼」配樂，並點名蔡英文總統，和貼出1965年國共八六海戰的紀念影片，挑釁意味濃厚。

此外，央視昨晚釋出的解放軍演訓影片，可看到台海軍西寧艦就在附近，也成為連續兩日解放軍釋出台方軍艦的紀錄。

對於大陸「宣傳戰」，國防部昨也啟動心戰反制，首度發布台康定級迪化軍艦在東部水域監控解放軍艦艇畫面，製成圖卡標註「千真萬確！不用P圖！」大酸新華社影像的真實性；晚間再加碼釋出海軍馬公軍艦於東部海域，近距離監控解放軍馬鞍山號艦與各型艦艇的動態畫面。

解放軍 國防部 蔡英文

上一則

陸演訓戰略浮現攻台軍事布局 72小時完成台海封鎖

延伸閱讀

解放軍戰機飛越海峽中線？台航迷嗆：有種飛過來

解放軍戰機飛越海峽中線？台航迷嗆：有種飛過來
路透：中台10軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

路透：中台10軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」
解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里
疑解放軍無人機2批3架持續出没金門防區 遭守軍反制

疑解放軍無人機2批3架持續出没金門防區 遭守軍反制

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場