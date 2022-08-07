我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：中台10艘軍艦停留海峽中線附近 上演「貓捉老鼠」

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

解放軍射飛彈 台學者：2戰術缺失高效飽和攻擊力不足

記者洪哲政、廖士鋒／台北7日電
圖為解放軍東部戰區4日對台灣周邊發射彈道飛彈。（取材自「東部戰區」微信公眾號）
圖為解放軍東部戰區4日對台灣周邊發射彈道飛彈。（取材自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍日前對台灣周邊發射11枚彈道飛彈，中華戰略前瞻協會研究員揭仲昨表示，解放軍飛彈部隊在這次備受國際矚目的實彈射擊中，呈現二個缺失，不但間隔過長，也未展現高效飽和的攻擊能力，與解放軍所想達到的戰術水準，仍有不小差距。

揭仲分析，根據日本防衛省在8月4日晚間所公布的資訊，有九枚飛彈約在台北時間下午1時56分、2時14分、2時57分、3時5分到3時8分等，分四波射擊。

揭仲指出，第一個缺失是解放軍每波飛彈發射的間隔都不算短，最短為第三波與第四波之間的八分鐘，最長為第二波與第三波之間的43分鐘；這不可能是解放軍為了讓不同地點發射的飛彈，同一時間抵達目標區，以稀釋國軍防衛能量所做的安排。實戰中發射間隔過長，形同逐次、零星使用火力的情形，只會讓國軍在遭到前波攻擊後，獲得從震盪中恢復與重整的時間；發射間隔過長，戰術上算是頗為嚴重的錯誤。

揭仲也指出，九枚飛彈落點在四個演習區，除了第四波從福建發射、後來通過台灣上空的四枚有接近「同時彈著」的效果，其他五枚都沒有，這是第二個缺失。

揭仲表示，實戰狀態為達最大程度分散、稀釋國軍彈道飛彈防禦的資源與效能，解放軍每一波所發射的飛彈，要盡量具備可以在不同的地點、時間發射，並且幾乎在相同時間點抵達，有同時彈著的能力，才能對國軍達到最大程度的飽和攻擊效果，解放軍飛彈部隊實彈射擊的成果似乎未能滿足這些條件。

此外，解放軍近期演訓行動，其中使用「遠程火箭彈」。解放軍火箭軍事專家邵永靈解讀，這次演習證實解放軍遠火技術已經突破射程達500公里大關，精準度也大幅提高，解放軍對台已不需東風系列飛彈。

此次對台演訓使用的遠火，大陸央視僅指為「新型遠程箱式火箭炮」。但是依據公開的資料顯示，目前解放軍射程最遠的火箭炮，應為2019年中共建政70年閱兵時首度公開亮相的「PHL-191箱式火箭炮」，其可搭載不同口徑火箭，最大口徑「火龍480型」750毫米火箭彈，射程將近500公里，命中精度約30公尺左右。

解放軍 彈道飛彈 中共

上一則

台海危機 朱立倫：綠圖政治利益 柯文哲：陸別遷怒台人

下一則

黑白集／捐款防認知戰？蔡政府網軍早鋪天蓋地殺無赦

延伸閱讀

解放軍戰機飛越海峽中線？台航迷嗆：有種飛過來

解放軍戰機飛越海峽中線？台航迷嗆：有種飛過來
解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里

解放軍南京艦「打卡」距台花蓮和平電廠僅11.78公里
解放軍對台軍演第三日 釋出台「西寧號」近照

解放軍對台軍演第三日 釋出台「西寧號」近照
專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

專家：遠程火箭彈技術大突破 對台不需用「東風」

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟

對裴洛西訪台竟有共識 紐時主筆佛里曼與川普都開轟
鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱
房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍

房市降溫 賣家鬱鬱寡歡...降價求售比率增近一倍
涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

涉殺紐約華裔外賣郎兇嫌自盡 留「死亡宣言」遺書稱無罪

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場

因撲向槍手反擊才遭殺 紐約19歲華男命喪BJ's停車場