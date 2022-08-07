解放軍射飛彈 台學者：2戰術缺失高效飽和攻擊力不足

圖為解放軍東部戰區4日對台灣周邊發射彈道飛彈。（取材自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍 日前對台灣周邊發射11枚彈道飛彈 ，中華戰略前瞻協會研究員揭仲昨表示，解放軍飛彈部隊在這次備受國際矚目的實彈射擊中，呈現二個缺失，不但間隔過長，也未展現高效飽和的攻擊能力，與解放軍所想達到的戰術水準，仍有不小差距。

揭仲分析，根據日本防衛省在8月4日晚間所公布的資訊，有九枚飛彈約在台北時間下午1時56分、2時14分、2時57分、3時5分到3時8分等，分四波射擊。

揭仲指出，第一個缺失是解放軍每波飛彈發射的間隔都不算短，最短為第三波與第四波之間的八分鐘，最長為第二波與第三波之間的43分鐘；這不可能是解放軍為了讓不同地點發射的飛彈，同一時間抵達目標區，以稀釋國軍防衛能量所做的安排。實戰中發射間隔過長，形同逐次、零星使用火力的情形，只會讓國軍在遭到前波攻擊後，獲得從震盪中恢復與重整的時間；發射間隔過長，戰術上算是頗為嚴重的錯誤。

揭仲也指出，九枚飛彈落點在四個演習區，除了第四波從福建發射、後來通過台灣上空的四枚有接近「同時彈著」的效果，其他五枚都沒有，這是第二個缺失。

揭仲表示，實戰狀態為達最大程度分散、稀釋國軍彈道飛彈防禦的資源與效能，解放軍每一波所發射的飛彈，要盡量具備可以在不同的地點、時間發射，並且幾乎在相同時間點抵達，有同時彈著的能力，才能對國軍達到最大程度的飽和攻擊效果，解放軍飛彈部隊實彈射擊的成果似乎未能滿足這些條件。

此外，解放軍近期演訓行動，其中使用「遠程火箭彈」。解放軍火箭軍事專家邵永靈解讀，這次演習證實解放軍遠火技術已經突破射程達500公里大關，精準度也大幅提高，解放軍對台已不需東風系列飛彈。

此次對台演訓使用的遠火，大陸央視僅指為「新型遠程箱式火箭炮」。但是依據公開的資料顯示，目前解放軍射程最遠的火箭炮，應為2019年中共 建政70年閱兵時首度公開亮相的「PHL-191箱式火箭炮」，其可搭載不同口徑火箭，最大口徑「火龍480型」750毫米火箭彈，射程將近500公里，命中精度約30公尺左右。