陸演訓戰略浮現攻台軍事布局 72小時完成台海封鎖

國防部6日首度發布海軍迪化軍艦在台灣東部海域監控共艦畫面，由於可目視共艦，軍方特別強調「千真萬確，不需P圖」。（圖：海軍司令部提供）

解放軍 實彈演習激化台海風雲，觀察解放軍東部戰區釋出訊息，每天演訓都有不同重點：4日「精確打擊」、5日「對海封控與制空作戰」、6日「對陸打擊、對海突擊」，依序架構出解放軍對台演訓背後的戰略設想。依照公布時程，7日上午將是解放軍包圍台灣的軍演關鍵階段，預料將完整呈現解放軍包圍台灣的軍事布局，引發全球關注。

不過，受到政治因素限制，台國防部 保守低調，當自家鄰接區，甚至領空、海域遭挑釁，仍以「嚴密監控、廣播驅離 、備戰而不求戰」謹小慎微表達因應立場，導致監偵訊息發布、心戰作為，處處被動。

解放軍三天演習，4日主角是飛彈與火箭炮，重點為「精確打擊」和「區域拒止」；5日主角則是解放軍海空軍，重點則是「制空作戰」；6日主角又變為海軍，重點則是「對陸打擊、對海突擊」。

解放軍此波軍事操演定為三天，研判就是演練在72小時內，完成台海封鎖、同時奪下空權和海權，建立海上輸送帶，讓外軍無法在72小時內進入台海周邊支援或介入戰場，演練解放軍長久以來「快打、速決、損小、效高」的戰略指導，解放軍事前甚至透過新華社說明操演科目。

1996年台海危機時，或因偵蒐裝備不足，國軍全軍提升戰備、管制休假，官兵寫遺書備戰，同時秘密調動應急攻陸武器至前線，完整將固安作戰計畫演練一遍。但必須付出的代價，就是社會因資訊缺乏而恐慌、股市大跌，外界接連探討美僑如何撤離台灣。

或許這也是民進黨政府想要避免的事，尤其年底選舉將至，即使面臨解放軍遠高於96台海危機的操演陣仗，國軍未曾提升戰備，內部僅以不成文的「加強戰備」外馳內張運作，耗資鉅額款項購置防空飛彈、攻陸飛彈，因「經常戰備時期突發狀況處置規定」修訂為寧可承受第一擊，也不開第一槍，僅存的不對稱戰略優勢沒有推定的機會，防衛想定與現實脫節。

台灣有長程預警雷達這項戰略預警優勢，但當防衛想定是先承受第一擊，毋怪不發防空警報；台灣積極採購遠距精準武器，耗資2000多億台幣自製飛彈提升海空戰力，規定卻是先挨打，買來何用？

解放軍演習前，國軍漢光演習實兵演練剛結束，國軍「四年期國防總檢討」曾對蔡政府所提「重層嚇阻」戰術作出描述：「發揮聯合戰力，使敵陷入多重困境，嚇阻其不致輕啟戰端。倘敵仍執意進犯，則依拒敵於彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸之用兵理念，對敵實施重層攔截及聯合火力打擊，逐次削弱敵作戰能力，瓦解其攻勢，以阻敵登島進犯」。

面對解放軍重兵封鎖台灣的演訓，外界卻看不到防衛想定的實踐和訓練。政治指導軍事，固然是民主政治的一環，但面對此次模擬接戰實體的大事件，國軍只有辛勞，卻無練兵效果，殊為可惜。