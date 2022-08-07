台海危機 朱立倫：綠圖政治利益 柯文哲：陸別遷怒台人

國民黨主席朱立倫（中）表示，兩岸要透過交流對話，避免衝突誤會。（記者李宗祐／攝影）

國民黨 主席朱立倫對於美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台後，解放軍軍演範圍加大，同黨立委認為造成台海動盪一事，表示兩岸要透過交流對話，避免衝突誤會；不希望任何政黨透過衝突危機來獲取任何的政治利益。

朱立倫6日南下嘉義縣為同黨同志介紹推薦縣長參選人王育敏時表示，國民的立場一定是捍衛中華民國、保衛民主自由，國民黨一定會促進兩岸和平穩定關係，畢竟所有的衝突傷害的是人民，不希望再有這樣的衝突。

兩岸情勢緊張是否會影響年底選舉？朱立倫認為，民進黨一直希望透過衝突，來獲得政治利益，國民黨是不希望再有任何的衝突誤會發生，也不希望任何政黨透過衝突危機來獲取任何的政治利益。

柯文哲說，自己的國家要自己救，各國重視台灣只能視為額外的善意，台灣的問題終究要自己面對。（本報資料照片）

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲 昨日表示，中國大陸口口聲聲說台灣人民是同胞，但面對美中衝突卻是轉過頭來嚇唬台灣無辜善良的百姓，特別是農漁民跟食品業者，誠懇呼籲中國大陸當局跟美國對抗，不應該遷怒台灣民眾。

柯文哲說，俄烏戰爭發生後，由於兩岸情勢的緊張，台灣時常被拿來對照，因此有「今日烏克蘭 ，明日台灣」。但台灣位於第一島鏈樞紐，再加上在半導體產業的成就，世界各國不會坐視台灣變成烏克蘭。

不過，柯文哲也說，自己的國家要自己救，各國重視台灣只能視為額外的善意，台灣的問題終究要自己面對。