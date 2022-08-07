遏假訊息 蔡英文：深入基層瓦解陸認知作戰

蔡英文總統(中)要地方積極協助對抗中國大陸惡意的認知作戰，破解錯假訊息。(記者蘇健忠／攝影)

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台引發風波未歇，政府網站頻遭攻擊。民進黨 地方黨部主委聯誼會5日在中央黨部召開會議，黨主席蔡英文總統親自出席並指示，要地方積極協助對抗中國大陸惡意的認知作戰，破解錯假訊息，共同捍衛台灣的民主與自由。

民進黨台南市黨部昨天表示，蔡總統在該場會議中說，台灣國軍的戰鬥力跟鬥志很強大，有能力抵抗外來的侵略，北京清楚知道侵台要付出很大的代價。

民進黨台南市黨部主委潘新傳表示，中共 利用台灣言論自由特點，在社群媒體操作認知作戰，除積極培植網紅對台灣統戰，還透過社交軟體管道，企圖影響青少年認知與國家認同。

潘新傳說，蔡總統親自出席地方黨部聯誼會，下達指示呼籲深入基層，瓦解中國認知作戰。他說，面對中共的認知作戰，應從「杜絕、擴散、預防」三大面向著手，遏止假訊息傳播。

對於政府部會網站頻遭攻擊，行政院長蘇貞昌則說，現在的戰爭已不同於過往，有資訊戰、各種假訊息等，從俄國入侵烏克蘭能看到，各種資訊戰用假訊息來妨害國家運作，衝擊民心士氣，這方面都要防範，尤其愈自由民主開放的社會，愈容易被侵入。

蘇呼籲民眾小心戒慎，不要傳任何不明訊息，也不要受騙，從受詐騙集團 的騙，到受外國惡勢力的騙，都是要小心防範。