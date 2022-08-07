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冷眼集／打陸製品救資安 蔡政府頭痛醫腳

記者 侯俐安
數位發展部首任部長唐鳳，首要任務就是國家資通安全政策規畫。(本報系資料照)
數位發展部首任部長唐鳳，首要任務就是國家資通安全政策規畫。(本報系資料照)

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）旋風訪台，台灣面對的不只是共軍環台軍演，資訊戰更全面開打。台鐵左營站出租給商場的看板出現辱罵裴洛西字眼，雖有傷政府形象，但當蔡政府劍指台鐵祭旗時，似乎忘了總統府、外交部、國防部官網也遭駭癱瘓。政府究責，究竟是全面應戰，或畫錯重點？

早從前年底開始，行政院就陸續要求各部會汰換陸製資通訊產品，包含智慧型手機、網通資訊及無人機。由於台灣公部門使用的無人機以深圳大疆公司出產的比率最高，價格也較親民，這道禁令下達後，難以相同價格買到同品質機型，也讓農委會、環保署、交通部等有大量空拍需求的部會成為重災區。

時隔近兩年，這些部會至今只能改採委外辦理，大多數勘查則回到地面人工作業，耗時耗力也耗成本，只能苦等編列預算後再重啟採購；已購買機型無限期停用後、收存倉庫。

台鐵新左營站在裴洛西訪台時出包，遭駭客入侵出現辱罵字眼。政府有意究責，資訊戰全面開打，但行政院似乎忘了，連日來，出包的還包含總統府、外交部、國防部，政院以「未達資安程度」帶過，其它部會官網當機，則多以「網路壅塞、置換網站內容」輕描淡寫。當連一級關鍵基礎設施都受到駭客攻擊時，難道也是陸製品在其中作怪嗎？

然而資安即國安，數位發展部將於8月底掛牌，行政院剛核定部長人選為政委唐鳳，首要任務就是國家資通安全政策規畫。連一級關鍵基礎設施都受侵害時，暴露資安防護弱點；政府還只將矛頭對準「陸製品」，恐怕只是在轉移焦點中頭痛醫腳。

台鐵 裴洛西 資安

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