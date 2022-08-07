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網攻頻傳 陸製資通產品禁令擴大 納公務場所

台灣新聞組╱台北7日電
台鐵新左營站電視牆日前遭駭，稱美國眾議院議長裴洛西是「老巫婆」，行政院全面要求公務場所不得使用大陸資通產品。圖為新左營站被駭的電視牆目前停用。(記者劉學聖／攝影)
台鐵新左營站電視牆日前遭駭，稱美國眾議院議長裴洛西是「老巫婆」，行政院全面要求公務場所不得使用大陸資通產品。圖為新左營站被駭的電視牆目前停用。(記者劉學聖／攝影)

台灣政府網站頻遭攻擊，中國大陸製品禁令擴大。行政院副院長沈榮津前天召開資安會議指示，禁用大陸製資通訊產品範圍，從過去政府機關、委外廠商及分包廠商禁用，擴大到「公家機關場域內」皆不可使用，包含場域出租給商場、停車場等；行政院各部會昨起全面盤點，由於涉及既有合約及預算，各機關不排除重新議約。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）本月2日訪台，台鐵新左營站廣告看板卻遭駭、出現對裴洛西謾罵字眼，經查發現台鐵承包商使用大陸製軟體；行政院全面檢討並要求究責。

行政院為避免公務及機敏資料被不當竊取，早在2020年12月18日，通函全台各機關使用資通訊產品處理原則，明訂公務用資通設備不得使用大陸廠牌等。

同年12月25日，再要求各機關盤點「委外廠商及外包廠商」使用大陸製資通產品，必須在去年底前汰換；至於合約尚未到期、無需報廢的產品，則先停用。不過，本月2日台鐵遭駭的面板，是台鐵資產開發中心租給商場的廣告播放電視牆，屬於「租賃」範圍，也並無與公務環境介接。

前年底起，台鐵票務系統、無人機等，若為機關採購或委外廠商，早已全面盤點且不使用大陸製品。但過去盤點時，如場地出租給商場、停車場等，都未納入禁用範圍。

近期駭客攻擊事件頻傳，衝擊政府形象。沈榮津5日針對中共軍演，找來各部會召開資安長會議，藉由台鐵案例，在會中指示，以「場域」為概念，只要在公共機關場域內，皆須納入禁用範圍。會後各部會陸續下達指令，全面盤點機關場域內部、出租等資通訊產品，「以最廣義角度看待」。

總統府、外交部、國防部等政府網站近期頻遭網路攻擊，行政院稱「未達資安危害」。立法院資通安全與科技發展策進會創會會長、立委高虹安昨批評是「自欺欺人」，懷疑機密資料早被逐漸竊取，政府應更嚴正看待網站防護。

高虹安直言，政府機關系統若有做好人員訓練、資安防護與設備採購，這樣的資安事件早就應要被發現，她懷疑，資安及國安口號是否真有被落實？她也認為，大陸網軍很早就有駭客入侵、潛伏系統內部，若縱深防護系統沒做好，機密資料早就被竊取。

行政院稱陸網攻未達資安危害，但立委高虹安批評這種說法是自欺欺人。(本報資料照片)
行政院稱陸網攻未達資安危害，但立委高虹安批評這種說法是自欺欺人。(本報資料照片)

台鐵 資安 裴洛西

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