張善政：中國飛彈越過台灣上空等資訊要透明

張善政強調中國飛彈越過台灣上空的資訊要透明。（取材自「全民平評理」畫面）

網路「全民平評理」6日晚上播出桃園市長參選人張善政錄音，主持人問對美國眾院 議長裴洛西 到訪以後，中國軍演的看法。張善政表示兩岸的情勢現在非常緊張，大家都有捍衛國家的決心，但是政府對飛彈越過台灣上空等資訊必須要透明。

張善政認為不可以在兩岸緊張，對岸動手的某些動作，民眾還被蒙在鼓裡，最後從國外的管道知道，這會損傷民眾信心，他要提醒蔡政府資訊應該要透明。

張善政也覺得對岸真的要克制，做這些事情有他的理由，可以理解，但是不能接受，造成國際，尤其民眾反感真的要三思而行，要希望和平相處，這不是好的做法，也絕對不是正確的做法，發射飛彈會把台灣民心越推越遠。

張善政指出，雖然導彈不是瞄準台灣的本土，但是越過台灣上空，萬一飛彈半路上出問題，沒有能持續飛到目的地，半路上突然故障掉下來，難道就不是我們台灣的土地嗎？他覺得應該要參考日本的做法，我們政府可能比較沒有這種經驗，但是要檢討這種預警措施，這是非常重要的事情。

張善政提醒政府，要檢討我們的預警措施到底到不到位，不到位檢討完了以後要適度的，不能說百分之百不講，當然，牽扯到機密也不能說百分之百都講，國防部 甚至蔡總統應該考慮資訊要釋放到什麼地步？讓百姓有知的權利，要讓百姓安全、安心，要做到這個地步是政治家的智慧，一定要做。下次我們的演習是不是應該要因應這種的情境做推演，落實一些對應的步驟，讓我們的老百姓更安心。

對中國另外駭入台灣一事，張善政說，他以前從政務委員，一直到行政院副院長、院長，才把資安長的責任交出去，那時候對岸的網軍無時無刻對總統府以下的系統「毛手毛腳」，但是有充分的因應。譬如說像這次總統府網站被駭，可能短時間無法因應，必須建立「總統府網站分身」，也就是非常基本的備援，第2甚至第3套都要準備。

張善政表示成立數位發展部是好事，但只是檯面上讓大家覺得政府重視數位，實質上到底網路的防禦到不到位，跟成立數位發展部沒有直接的關係？就像前面所說，導彈飛越台灣上空的情境我們有沒有因應，「現在人家來對你的系統毛手毛腳，你到底這次有沒有真的能提前知道他要來對你毛手毛腳」。第2，對你動手的時候，你有沒有啟動你的備援措施？

張善政呼籲政府，趁這一次中國軍演，檢討我們的防禦措施是不是到位，如果到位非常好，如果沒有到位趕快補強。