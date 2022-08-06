兩岸資安戰…駭客頻入侵 中製資通產品禁令擴大

美國眾議院議長裴洛西日前訪台，台鐵新左營站廣告看板卻遭駭，出現對裴洛西謾罵字眼。（記者劉學聖／攝影）

台灣政府網站頻遭攻擊，中國製品禁令擴大。行政院副院長沈榮津5日召開資安 會議指示，禁用中國製資通訊產品範圍，從過去政府機關、委外廠商及分包廠商禁用，擴大到公家機關「場域內」，包含機關場域出租給商場、停車場等，皆不可使用。

行政院各部會連日全面盤點，由於涉及既有合約及預算 ，各機關不排除重新議約；不過，也有機關對新措施感到錯愕，認為這次出包的還有總統府、外交部，難道也是中製品而遭駭嗎？若不是，豈不是拿台鐵 祭旗，認為擴大中製品禁令，對資安防護是劃錯重點。

美國眾議院議長裴洛西本月2日訪台，台鐵新左營站廣告看板卻遭駭、出現對裴洛西謾罵字眼，經查發現台鐵承包商使用中國製軟體；行政院全面檢討並要求咎責。

行政院為避免公務及機敏資料被不當竊取，早在2020年12月18日，通函全國各機關使用資通訊產品處理原則，明訂公務用資通設備不得使用中國廠牌等。

同年12月25日召開國家資通安全擴大會報，再要求各機關盤點「委外廠商及外包廠商」使用中國製資通產品，必須在去年底前汰換；至於合約尚未到期、無需報廢的產品，則先停用。

不過，這次台鐵遭駭的面板，是台鐵資產開發中心租給商場的廣告播放電視牆，屬於「租賃」範圍，也並無與公務環境介接。過去盤點時，此類不在禁用範圍內。

近期駭客攻擊事件頻傳，衝擊政府形象。沈榮津5日針對中國軍演，找來各部會召開資安長會議，藉由台鐵案例，在會中指示，以「場域」為概念，只要在公共機關場域內，皆須納入禁用範圍。會後各部會陸續下達指令，全面盤點機關場域內部、出租等資通訊產品，「以最廣義角度看待」。

熟悉採購人士指出，資訊看板被「偷襲」其實是預算減半的結果，過去資訊看板一定要求要架自己的網路與伺服器，但現在價格砍半；若只要求硬體不使用中製品還好查，若外包廠商為省預算，軟體使用中製品，幾乎查不到。

也有機關對新措施感到錯愕，禁令範圍擴大到出租場域範圍，許多契約都將重新議約。但這次出包的還有總統府、外交部、國防部，難道也是中製品而遭駭嗎？若不是，豈不是拿台鐵祭旗，認為擴大中製品禁令是劃錯重點。

行政院官員強調，台鐵個案有必要全面檢討既有禁令範疇，若租賃案是以契約方式約束，兩造當事人須重新議約。當初規定就是公部門場所、設施不能使用，機關應該有所變通，若只局限「委外、分包」等文字，也未免太消極。