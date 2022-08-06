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王毅罵蔡英文「不肖子孫」 陸委會譴責「中方」粗暴

記者廖士鋒／即時報導
中國國務委員兼外長王毅在柬埔寨稱，若孫中山地下有靈，會指著蔡英文鼻子說「不肖子孫」，對此陸委會表示譴責「中方」粗暴、惡劣行徑。（Getty Images）
中國國務委員兼外長王毅在柬埔寨稱，若孫中山地下有靈，會指著蔡英文鼻子說「不肖子孫」，對此陸委會表示譴責「中方」粗暴、惡劣行徑。（Getty Images）

解放軍連日來對台灣周邊進行軍演，中國外長王毅更稱，「若是孫中山地下有靈，會指著蔡英文鼻子說『不肖子孫』」。對此陸委會予以駁斥，並再次譴責「中方」粗暴、惡劣行徑。

陸委會6日傍晚發出新聞稿指出，近日中國持續模擬攻台高強度、封鎖式的軍演，企圖恫嚇台灣及周邊國家，其外長王毅等官員更不斷在國際場域公然扭曲事實、推諉自身破壞台海和平之責任，及以粗鄙言論汙衊我國家元首。對於中方對台武力恫嚇、嚴重侵犯我國家主權及影響區域安全的粗暴、惡劣行徑，我方再次予以譴責，並正告北京當局應理性自制，立即停止各種脫序的行為！

陸委會強調，中華民國是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，是台海客觀現狀；無論從歷史、國際法或兩岸現實來看，台灣從來就不是中華人民共和國的一部分；中華民國台灣的未來只有2,300萬台灣人民的意志才能決定。

陸委會也批評，中國以其扭曲事實的「一個中國原則」，錯誤引用聯合國憲章，妄稱對台灣的主權，並採取不理性的軍事行動，試圖破壞台海及區域現狀，挑戰國際秩序，已遭到國際社會包括G7及眾多民主國家的嚴厲譴責與堅決反對，中國當局的粗暴作為，更加凸顯其主張的無比荒謬和王毅等外交人員的心虚和恐慌。

陸委會表示，中國始終不放棄武力犯台，近日在台周邊發射多枚導彈、大規模機艦侵擾，更以荒謬藉口對台經濟脅迫、報復台灣相關團體企業與農漁產業、拘捕我民眾，及惡意詆毀我領導人等，已對台海及印太區域和平造成嚴重衝擊，引發國際社會廣泛且嚴重關切。

陸委會稱，政府冷靜理性，堅定捍衛國家主權安全，守護民主自由防線，也呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止專制政權軍事冒進、破壞和平的不負責任行為。

王毅 中華民國 華人

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