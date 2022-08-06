陸4枚飛彈飛越台北上空日公布才知 台未警報惹議

日本防衛省公布8月4日共軍台海導彈操演簡圖。（圖／日本防衛省）

中國解放軍 4日起一連三天在台灣海域周邊實彈演習，首日對台灣北部、南部、東部海域發射11枚東風系列彈道飛彈，有四枚飛越台北上空，台國防部 未公布航跡、未攔截飛彈、未發防空警報，且是在日本 防衛省率先公布消息後，國防部才出面說明，引發輿論譁然。

對此，台灣軍事專家推估是為頓挫中共心理戰；但在野黨認為不應隱瞞資訊，日本2017年面對經過上空的飛彈，就曾對民眾發出防空警報。

4日中午解放軍啟動首波實彈演習後，國防部先證實當天下午1時，解放軍在台灣東北部、西南部周邊海域發射彈道飛彈，並表示飛彈航跡未經台灣上空。下午4時再公布解放軍在北部、南部及東部海域發射飛彈11枚，對是否飛越台灣上空改口「不評論」；深夜日本防衛省證實，台灣民眾才知有四枚飛彈通過台灣上空。

對於未公布航跡、未發布警報等處置，國防部稱是因「對地面不構成危害」。國民黨立委江啟臣直言，解放軍演習區域侵入台灣領海、導彈穿越台灣上空，突破第一島鏈，最後落在台灣以東的太平洋，其中更有落在日本專屬經濟海域，此舉不只是在恫嚇台灣，更在劍指美日，刻意凸顯其打擊台灣以東海域的軍事實力，台方不宜沉默以對。

中廣董事長趙少康在臉書發文表示，全世界有哪個國家可接受飛彈飛越國土？且蔡英文總統神隱一天才以影片方式發表談話，是「拿台灣前途與人民性命開玩笑。」且國防部硬拗，悶不吭聲只旁觀，難道就是蔡英文喊了幾年的「抗中保台」具體作法？根本是蔡英文版的「千萬別抬頭（政治諷刺電影）」。

中廣董事長趙少康表示，全世界有哪個國家可接受飛彈飛越國土？且蔡英文總統神隱一天才以影片方式發表談話，是「拿台灣前途與人民性命開玩笑。」（取材自趙少康臉書）

台北市長柯文哲昨表示，自己也是看日本報導才知道此事，呼籲資訊應盡量公開透明。國民黨台北市議員徐巧芯也說，國防部對於飛彈到底有沒有經過台灣上空的說法，一日數變；她認為政府不應該隱瞞資訊，且以2017年8月29日為例，北韓的飛彈經過日本上空，日方就曾發布警報。

台海安全研究中心主任梅復興認為，民進黨政府未在第一時間發警報、甚至未主動證實解放軍飛彈確曾飛越台灣上空，基本上令中方的認知心理戰頓時打了折扣，未能造成預期程度的震懾與恐懼效果。

不過，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲表示，以此次事件的確沒有發布的必要，主因飛行路徑在大氣層外並非領空、彈著區也不具威脅，但考量類似太空垃圾墜落如8月1日中共「長征五」火箭殘害墜落、或2012年北韓「銀河三」運載火箭拋棄段可能對台灣的威脅，未來可評估修訂法律規定增加「警戒提示」，區隔空襲與其他威脅，以增加彈性並安定民心。

空軍前副司令張延廷則說，這種事「寧可過、不可鬆」，飛彈就算沒通過台領空，而是從上空通過，但政府應在飛彈通過台灣上空當下，發簡訊讓人民知道，代表「我們都有掌握」，才可對國軍會更有信心；國軍未在第一時間說清楚而被扣分，實在很可惜。