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中方持續軍演 蔡英文喊話「冷靜」 蘇貞昌稱不會屈服

記者蔡晉宇／台北6日電
蔡英文總統。（取材自總統府影片）
蔡英文總統。（取材自總統府影片）

中國大陸近日在台灣周邊進行實彈射擊等軍事行動，蔡英文總統昨天晚間在臉書轉發國防部製作的影片，感謝國軍弟兄姊妹，不分晝夜、堅守崗位，守護國家。

行政院長蘇貞昌也表示，隔壁惡鄰在我們門口耀武揚威，台灣對於中國所做的武力展示，國安團隊都有密切掌握，也都做了妥善因應，不會屈服。

蔡總統談及中國軍事威脅，指出中國從前天起在台灣周邊，世界最繁忙的國際航道上，進行實彈射擊等軍事威脅行動，這是不負責任的做法；鄰近的日本經濟水域，也遭受到飛彈的侵擾。

蔡總統說，已經嚴正要求中國理性自制，任何一個負責任的區域成員，都不應該破壞區域的和平穩定，面對這種無端而起的軍事威脅，國際社會正高度關切。

蔡總統表示，政府已做好完整應變準備、國軍也正全力應對，一定可以確保國人的安全，請民眾安心，保持冷靜、如常生活。蔡總統也說，如常的生活不是從天上掉下來的，要代表全體國人，深深感謝第一線的國軍弟兄姊妹，也請全體國人，給國軍最大的支持。

蔡總統指出，面對困難艱險絕不退縮，捍衛主權、守護美麗家園，是不變的堅持，「每一次面對挑戰，都讓我們更為團結，更加堅韌。現在，我們要再一次團結一起，共同守護我們的國家，守護我們的民主」。

國防部 蔡英文 臉書

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