我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

新聞評論／國家尊嚴VS安全利益 蔡政府選擇挑釁

聯合報社論
蔡英文政府在兩岸關係上，始終選擇逢迎美國，挑釁中國。（本報資料照片）
蔡英文政府在兩岸關係上，始終選擇逢迎美國，挑釁中國。（本報資料照片）

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）一陣旋風訪問後，留下台海緊張，讓台灣獨自承受，白宮則僅遙表「譴責」以為口惠，另派軍機在附近海域偵測並蒐集軍演資訊。中方圍島演習首日，共發射了十多枚飛彈，其中四枚掠過台北上空落在東部外海，這還是日本防衛省告知。這次中方飛彈飛過台灣，人們知道只是「演習」，因此政府未發布警報或可理解。問題在，誰提供了中方飛彈試射的藉口？我們會不會在頻繁的威嚇中鬆懈了心防？國防部對於所有飛來之彈真有攔截能力嗎？

根據國防部的說法，解放軍共發射了11枚東風系列導彈；根據日本防衛省的說法，解放軍則發射了九枚；根據解放軍東區戰區發布的影片，則計有16個落點。其間出入，仍有待驗證。比較弔詭的是，日本宣稱有四枚飛彈掠過台北上空，國防部則未發表詳細路徑與落點。日本政府更稱，有五枚落點是在該國「專屬經濟海域」，故已向北京表達抗議。亦即，這次中方畫在台灣東部外海的演習區，日方竟自稱是它「專屬經濟海域」。可見，這場演習帶來的混亂，已超乎想像。難道台灣也要承認東部外海是日本專屬經濟海域，因此可以不管那五枚飛彈？

軍演是粗暴強硬的手段，讓人難以下嚥，我們相信，國軍平時有精實的作戰訓練，也相信他們應有充分的禦敵能力和準備。然而，這不表示政治人物可以任意操弄外交，不顧國家安全及意外風險，而讓國軍疲於奔命。蔡政府這次歡迎裴洛西來訪，理由是此事關乎「國家尊嚴」，台灣不能屈服於北京的打壓。事實是，「國家尊嚴」只是問題的一面，政府還有更大的「國家利益」面向需要照顧。更別忘了，外交也是一種「避險」工具，只要運用得當，即能兼顧國家尊嚴與安全和利益。遺憾的是，蔡政府卻始終選擇逢迎美國，挑釁中國。

以1997年美國眾院議長金瑞契訪台為例，當時金瑞契原本只計畫訪問中國大陸，無意赴台；中華民國駐美代表胡志強得知後，極力奔走折衝，終於讓金瑞契同意訪台，並取得北京諒解。金瑞契雖只停留短短三小時，也會見了李登輝總統，兩岸卻相安無事。當年政府排除萬難力邀金瑞契來訪，追求的是兩岸「對等」，也為了國家尊嚴，是漂亮的外交戰。今昔相比，裴洛西訪台不僅是北京反對，白宮也不樂見，蔡政府則在兩岸關係破裂下沒有任何外交槓桿可用，最終仍提供舞台供裴洛西風光來訪，以致引發這波飛彈封島危機。

進一步看，以美中目前的緊張關係，兩國間仍維持著暢通的溝通管道，也因此知道彼此的虛實。裴洛西從馬來西亞飛台灣時，選擇了多飛兩小時的繞道路線，目的就是要避開與中共正在南海舉行的軍演正面衝撞。這些，都是美中溝通暢通奏功。反觀蔡政府，幾年來恣意提高對抗態勢，讓所有對話管道悉皆堵塞，包括農漁產品進出口糾紛等低行政層級的往來都溝通無門。如此一來，兩岸之間無法傳話對話，一旦發生意外衝突或不明狀況，彼此不啻失去了所有折衝及探底的機會。

雖然只是四天的演習，人們不要低估中方這次飛彈試射的效應：這是首次圍島演習，這是首次將演習區畫進台灣領海，這也是首次飛彈射過台灣上空，首次把軍演和食品、農漁、獻金等政治報復綁成一綑。如果蔡政府有更高明的外交人才，如果蔡總統有更明智的兩岸政策，如果國安團隊有更穩健的部署，情勢當不致演至航班止步、產業擔驚、人民受怕、兩岸人民互憎的地步。蔡總統執政六年，一連串如果，走至今日，兩岸要如何「建設性對話」？

裴洛西 日本 北京

上一則

裴蔡宴 張忠謀：不看好台半導體移植美日

下一則

蘋果：零件輸陸須標「中國台灣」 不可標台灣或ROC製造

延伸閱讀

裴洛西孫笑中國制裁 反問北京要刪他TikTok帳號嗎

裴洛西孫笑中國制裁 反問北京要刪他TikTok帳號嗎
評論／裴洛西訪台 美中多方試探 步步進逼也留迴旋空間

評論／裴洛西訪台 美中多方試探 步步進逼也留迴旋空間
白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」
秦剛投書華郵：中美須謹慎有效處理和管控「台灣問題」

秦剛投書華郵：中美須謹慎有效處理和管控「台灣問題」

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動