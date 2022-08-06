新聞評論／國家尊嚴VS安全利益 蔡政府選擇挑釁

蔡英文政府在兩岸關係上，始終選擇逢迎美國，挑釁中國。（本報資料照片）

美國眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）一陣旋風訪問後，留下台海緊張，讓台灣獨自承受，白宮則僅遙表「譴責」以為口惠，另派軍機在附近海域偵測並蒐集軍演資訊。中方圍島演習首日，共發射了十多枚飛彈，其中四枚掠過台北上空落在東部外海，這還是日本 防衛省告知。這次中方飛彈飛過台灣，人們知道只是「演習」，因此政府未發布警報或可理解。問題在，誰提供了中方飛彈試射的藉口？我們會不會在頻繁的威嚇中鬆懈了心防？國防部對於所有飛來之彈真有攔截能力嗎？

根據國防部的說法，解放軍共發射了11枚東風系列導彈；根據日本防衛省的說法，解放軍則發射了九枚；根據解放軍東區戰區發布的影片，則計有16個落點。其間出入，仍有待驗證。比較弔詭的是，日本宣稱有四枚飛彈掠過台北上空，國防部則未發表詳細路徑與落點。日本政府更稱，有五枚落點是在該國「專屬經濟海域」，故已向北京 表達抗議。亦即，這次中方畫在台灣東部外海的演習區，日方竟自稱是它「專屬經濟海域」。可見，這場演習帶來的混亂，已超乎想像。難道台灣也要承認東部外海是日本專屬經濟海域，因此可以不管那五枚飛彈？

軍演是粗暴強硬的手段，讓人難以下嚥，我們相信，國軍平時有精實的作戰訓練，也相信他們應有充分的禦敵能力和準備。然而，這不表示政治人物可以任意操弄外交，不顧國家安全及意外風險，而讓國軍疲於奔命。蔡政府這次歡迎裴洛西來訪，理由是此事關乎「國家尊嚴」，台灣不能屈服於北京的打壓。事實是，「國家尊嚴」只是問題的一面，政府還有更大的「國家利益」面向需要照顧。更別忘了，外交也是一種「避險」工具，只要運用得當，即能兼顧國家尊嚴與安全和利益。遺憾的是，蔡政府卻始終選擇逢迎美國，挑釁中國。

以1997年美國眾院議長金瑞契訪台為例，當時金瑞契原本只計畫訪問中國大陸，無意赴台；中華民國駐美代表胡志強得知後，極力奔走折衝，終於讓金瑞契同意訪台，並取得北京諒解。金瑞契雖只停留短短三小時，也會見了李登輝總統，兩岸卻相安無事。當年政府排除萬難力邀金瑞契來訪，追求的是兩岸「對等」，也為了國家尊嚴，是漂亮的外交戰。今昔相比，裴洛西訪台不僅是北京反對，白宮也不樂見，蔡政府則在兩岸關係破裂下沒有任何外交槓桿可用，最終仍提供舞台供裴洛西風光來訪，以致引發這波飛彈封島危機。

進一步看，以美中目前的緊張關係，兩國間仍維持著暢通的溝通管道，也因此知道彼此的虛實。裴洛西從馬來西亞飛台灣時，選擇了多飛兩小時的繞道路線，目的就是要避開與中共正在南海舉行的軍演正面衝撞。這些，都是美中溝通暢通奏功。反觀蔡政府，幾年來恣意提高對抗態勢，讓所有對話管道悉皆堵塞，包括農漁產品進出口糾紛等低行政層級的往來都溝通無門。如此一來，兩岸之間無法傳話對話，一旦發生意外衝突或不明狀況，彼此不啻失去了所有折衝及探底的機會。

雖然只是四天的演習，人們不要低估中方這次飛彈試射的效應：這是首次圍島演習，這是首次將演習區畫進台灣領海，這也是首次飛彈射過台灣上空，首次把軍演和食品、農漁、獻金等政治報復綁成一綑。如果蔡政府有更高明的外交人才，如果蔡總統有更明智的兩岸政策，如果國安團隊有更穩健的部署，情勢當不致演至航班止步、產業擔驚、人民受怕、兩岸人民互憎的地步。蔡總統執政六年，一連串如果，走至今日，兩岸要如何「建設性對話」？