公布飛彈情資？衡指所暗潮洶湧 防長、官員意見分歧

中共軍演第二日，蔡英文總統（中）5日如常出席「總統教育獎」頒獎典禮。（記者蘇健忠／攝影）

解放軍 演習5日進入第二天，國防部 長邱國正、參謀總長陳寶餘坐鎮衡山指揮所，蔡英文總統卻如常出席台灣美食 展、總統教育獎頒獎典禮，甚至在美食展對中國喊話。府院對外行程滿檔，目的在淡化軍演緊張氛圍，指揮體系內部卻是暗潮洶湧。

軍演首日面對解放軍發射11枚飛彈、四枚從台灣上空越過，未發放防空警報、公布航跡飽受外界質疑。蔡總統5日在美食展致詞表示，正常的生活並不會從天上掉下來，並抨擊中國實彈演習是不負責任的做法，「我們已經嚴正要求中國理性自制」，籲國人安心、保持冷靜。

政府因應解放軍軍演事件的基本原則，是國防應對採最高標準；對社會面則以「避免造成民眾恐慌、讓社會秩序安定」為前提，具體作法除蔡總統行程照常進行，緊盯金融市場穩定，訴求社會正常運作。

由於台灣耗資400餘億台幣建構長程預警雷達，經多次北韓試射飛彈，對中國大陸全面防情都能掌握。本次研判飛彈將位於大氣層以上，若發布防空警報是弊大於利、擾動民心，最後做出不公布詳情決定；最後也證實研判無誤。

但對是否公布情資，在衡指所內的緊急應變小組意見卻產生分歧。

4日下午近2時，國防部對外窗口斬釘截鐵否認飛彈越過台灣陸地上空，二小時後卻轉彎表達「不評論」。據了解，此時正是國防部決策時刻，當時國防部長邱國正考量解放軍飛彈飛經台灣陸岸上空，由於是在大氣層外，且動向並未有明顯下墜，主張應以簡圖方式善加公布，除善盡民眾知的權利，也能培養民眾憂患意識，了解國軍備戰辛勞與戰略優勢，安定民心，陳寶餘也沒有意見。

但一位備受政界信賴的官員持反對看法，認為此舉恐影響民心士氣，強力主張不可公布航跡，尤其是經過台北上空的資訊，主張對外僅釋出數量即可。

由於應變小組採共識決，該官員又備受政界信賴，因此決定採用他的意見，不公布詳情。未料不到一小時，日本防衛省幾乎公布所有飛彈射擊軌跡簡圖，還指出有四枚飛彈經過台北上空。日本一把火讓台灣輿論燒向國安層級人士，最後也讓軍方獨自扛下責任。