不再軟硬兼施 學者：陸對台「剩硬的那條腿」

解放軍東部戰區部隊8月4日在台灣海峽進行遠程實彈演習，曾有四枚飛彈飛越台灣上空。(路透)

美國眾院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台觸發台海危機，兩岸關係也產生改變。政治大學國際關係研究中心主任寇健文昨指出，中方以前對台政策是兩條腿走路：一條硬（外交脅迫、軍事壓迫），一條軟（社會經濟融合），但是，目前恐只剩硬的那條腿，社經融合還能否做到值得關注。

裴洛西的訪台對台灣安全、兩岸關係帶來結構性變化。寇健文提出大膽但初步觀察，北京對台政策將有結構性轉變，以往會說寄希望於台灣當局和台灣人民，現在都不寄望，對台政策必會更偏向威嚇，以戰逼談。

寇健文提醒，兩岸如果發生衝突，台灣社會假如一個月沒網路、沒電，到底還可不可以撐？另外如果發生軍事衝突，後勤醫療是否能準備好，是否算過一旦發生傷亡，是否有足夠的備援。一旦兩岸之間有更大的壓力，台灣社會與國家能夠撐多久，那個才是關鍵。

解放軍彈道飛彈前天通過台灣上空落於東岸目標區，國軍既未加以攔截，也未發放防空警報。政大國際關係研究中心研究員嚴震生認為，面對中共大動作台灣若無反應，可能會讓國際社會誤解台灣「自衛」意識，使聲援的實際力道降低。

嚴震生表示，可理解政府可能是為讓民眾不要恐慌，因此盡力壓低軍事威脅感，國防部對飛彈航跡等應是知情而採「祕而不宣」，但就外交角度看，對於如此強烈的威脅，台灣應要有最基本的反抗表態。

前總統馬英九 昨出席「中日和約生效70周年研討會」，在致詞最後勸告蔡總統，要負起執政黨的責任，解決當前的危機，讓台灣真正安全幸福，讓老百姓安居樂業。

國安會前秘書長蘇起接受網路節目訪問則直言，這次軍演將打破過去先例，以後海峽中線將消失，中國大陸「隨時要過來就可以過來」。