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黑白集／尹錫悅在乎「國家利益」，蔡英文呢？

黑白集

美國眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）離台轉往南韓訪問，兩國接待規格一比，她當即矮了一截。裴洛西抵達首爾時，南韓無官員接機；總統尹錫悅以「正在度假」為由，不會晤裴洛西。經一番波折，兩人最後才透過電話談了40分鐘。

南韓外長朴振正在柬埔寨參加「東盟加三」外長會議，自無法接待。韓政府稱，裴洛西應由「對口單位」國會議長接待，似言之成理；但不派人接機，似屬罕見。最耐人尋味的是尹錫悅，他以「度假」為由不見裴洛西，遭到批評後，只好勉強通個電話聊表禮數。

尹錫悅之舉，外界解讀有三：一，他是檢察官出身，因對外交事務生疏顯得失禮；其二，他知美中反對裴洛西訪台，刻意冷處理；其三，他擔心中國大陸報復，因而保持距離。總統辦公室事後聲明，一切決定都是為了「國家利益」。可見，「度假」只是幌子，尹錫悅刻意淡化裴洛西來訪，除不想激怒北京，主要是避免正面向裴洛西就「晶片四方聯盟」（chip 4）作出承諾，因為那並非南韓半導體業者所願。

反觀蔡英文，不僅為裴洛西把台灣捲入新一波台海危機，讓許多食品及農漁業者慘遭報復，更把台積電拉到與裴洛西的午宴上。為了一場外交，蔡政府不惜把企業拖下水，更讓全民擔驚受怕。尹錫悅在乎「國家利益」，難道蔡英文不在乎？

裴洛西 南韓 蔡英文

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