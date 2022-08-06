蘋果：零件輸陸須標「中國台灣」 不可標台灣或ROC製造

傳蘋果（Apple）公司已警告供應商，從台灣輸往中國大陸的貨物，應嚴格遵守大陸海關標示規定，製造地須標示為「中國台灣」或「中華台北」。圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（本報資料照片）

美國眾議院議長裴洛西 裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）造訪台灣，引發中國大陸升高貿易壁壘疑慮。有媒體報導蘋果 （Apple）公司已警告供應商，從台灣輸往中國大陸的貨物，應嚴格遵守中國大陸海關標示規定，也就是產自台灣的貨物，製造地須標示為「中國台灣」或「中華台北」。經濟部昨晚指出，近日確實接到多家台商表達，被進口商、貨代通知，貨品上不應只標示ROC或台灣，但目前未有被扣貨案例。

據報導，由於台灣方面要求台灣出口的貨物，須標上「台灣」或「中華民國 」，大陸海關此舉將使得供應商陷入兩難。經濟部則表示，類似的產品產地標示，兩岸雙方均有規定及慣例，不過這幾年來，則陸續有廠商反映類似要求標示的問題。政府掌握相關訊息，也會跟陸委會、財政部等相關部會合作，依現行機制協助業者妥為因應。

日經新聞引述知情人士報導，蘋果昨警告供應商，大陸已開始嚴格執行對台製零組件的標示規定，以凸顯「台灣是中國的一部分」。消息人士也說，在進口報關表格、文件或紙箱上使用「台灣製造」一詞，可能導致貨物被中國大陸海關攔下查驗，違反相關規定可罰人民幣4000元（約592美元），最糟的情況是貨物不得進入大陸。

知情人士表示，供應商應嚴正看待這條規定，以避免貨物和零組件卡在海關。目前時機對蘋果格外敏感，因為蘋果即將在秋季發表新一代iPhone等新品，供應商正在備貨零組件。

iPhone組裝業者和碩在大陸的工廠4日就傳出，來自台灣的貨物被大陸海關扣押。由於和碩副董程建中在裴洛西訪台時，陪同參加午宴，事態變得更為敏感，前晚甚至傳出，和碩「大陸廠被迫停工、出貨停止」，和碩昨發出重訊澄清，說明目前大陸廠區營運一切正常。

不過，消息人士指出，蘋果已知會供應商應制定應變計畫，或快速檢查和修改標示，以避免貨運和供應鏈亂象發生。

其實不只和碩，產業界傳出，凡出口至大陸產品外包裝帶有中華民國／ROC，或是單獨「台灣」字樣，貨物將被查扣銷毀，但組裝成品由大陸出口則未受影響，這次全部台商都會面臨「標籤新制」，也就是即日起台灣進中國大陸的海關文件，稱謂要求標示為「中國台灣」，台灣供應鏈業者則說，對於大陸海關要求只能照做，但改印刷標籤、重印紙箱都要花費時間，可能稍微推慢出貨時程，對營運不會造成太大問題。