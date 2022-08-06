我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

蘋果：零件輸陸須標「中國台灣」 不可標台灣或ROC製造

台灣新聞組／台北6日電
傳蘋果（Apple）公司已警告供應商，從台灣輸往中國大陸的貨物，應嚴格遵守大陸海關標示規定，製造地須標示為「中國台灣」或「中華台北」。圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（本報資料照片）
傳蘋果（Apple）公司已警告供應商，從台灣輸往中國大陸的貨物，應嚴格遵守大陸海關標示規定，製造地須標示為「中國台灣」或「中華台北」。圖為高雄港貨櫃輪作業情況。（本報資料照片）

美國眾議院議長裴洛西裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）造訪台灣，引發中國大陸升高貿易壁壘疑慮。有媒體報導蘋果（Apple）公司已警告供應商，從台灣輸往中國大陸的貨物，應嚴格遵守中國大陸海關標示規定，也就是產自台灣的貨物，製造地須標示為「中國台灣」或「中華台北」。經濟部昨晚指出，近日確實接到多家台商表達，被進口商、貨代通知，貨品上不應只標示ROC或台灣，但目前未有被扣貨案例。

據報導，由於台灣方面要求台灣出口的貨物，須標上「台灣」或「中華民國」，大陸海關此舉將使得供應商陷入兩難。經濟部則表示，類似的產品產地標示，兩岸雙方均有規定及慣例，不過這幾年來，則陸續有廠商反映類似要求標示的問題。政府掌握相關訊息，也會跟陸委會、財政部等相關部會合作，依現行機制協助業者妥為因應。

日經新聞引述知情人士報導，蘋果昨警告供應商，大陸已開始嚴格執行對台製零組件的標示規定，以凸顯「台灣是中國的一部分」。消息人士也說，在進口報關表格、文件或紙箱上使用「台灣製造」一詞，可能導致貨物被中國大陸海關攔下查驗，違反相關規定可罰人民幣4000元（約592美元），最糟的情況是貨物不得進入大陸。

知情人士表示，供應商應嚴正看待這條規定，以避免貨物和零組件卡在海關。目前時機對蘋果格外敏感，因為蘋果即將在秋季發表新一代iPhone等新品，供應商正在備貨零組件。

iPhone組裝業者和碩在大陸的工廠4日就傳出，來自台灣的貨物被大陸海關扣押。由於和碩副董程建中在裴洛西訪台時，陪同參加午宴，事態變得更為敏感，前晚甚至傳出，和碩「大陸廠被迫停工、出貨停止」，和碩昨發出重訊澄清，說明目前大陸廠區營運一切正常。

不過，消息人士指出，蘋果已知會供應商應制定應變計畫，或快速檢查和修改標示，以避免貨運和供應鏈亂象發生。

其實不只和碩，產業界傳出，凡出口至大陸產品外包裝帶有中華民國／ROC，或是單獨「台灣」字樣，貨物將被查扣銷毀，但組裝成品由大陸出口則未受影響，這次全部台商都會面臨「標籤新制」，也就是即日起台灣進中國大陸的海關文件，稱謂要求標示為「中國台灣」，台灣供應鏈業者則說，對於大陸海關要求只能照做，但改印刷標籤、重印紙箱都要花費時間，可能稍微推慢出貨時程，對營運不會造成太大問題。

今年1月運抵南平市台商倉庫的商品，還明確標示著「Made In Taiwan」。...
今年1月運抵南平市台商倉庫的商品，還明確標示著「Made In Taiwan」。（中新社資料照片）

蘋果 裴洛西 中華民國

上一則

新聞評論／國家尊嚴VS安全利益 蔡政府選擇挑釁

下一則

陸4枚飛彈飛越台北上空日公布才知 台未警報惹議

延伸閱讀

評論／裴洛西訪台 美中多方試探 步步進逼也留迴旋空間

評論／裴洛西訪台 美中多方試探 步步進逼也留迴旋空間
白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」

白宮召秦剛譴責台海挑釁作為 中反擊要美「糾正錯誤」
秦剛投書華郵：中美須謹慎有效處理和管控「台灣問題」

秦剛投書華郵：中美須謹慎有效處理和管控「台灣問題」
中國外交部宣布：對裴洛西實施制裁

中國外交部宣布：對裴洛西實施制裁

熱門新聞

總統蔡英文3日接見美國聯邦眾議院議長裴洛西。(圖:總統府提供)

爆台灣花9400萬遊說裴洛西訪台 發文帳號本人現身了

2022-08-04 19:36
美國眾院議長裴洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷裴洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
聯電榮譽董事長曹興誠宣布捐出新台幣30億元，強化國防備戰。(記者簡永祥／攝影)

批中國跋扈 聯電曹興誠捐30億台幣 強化台灣國防

2022-08-04 22:48
解放軍東部戰區4日發布對台灣島周邊飛彈射擊區塊。（圖／取自「東部戰區」微信公眾號）

解放軍演恫嚇 吳斯懷：有本事直接對老美

2022-08-04 09:33
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動