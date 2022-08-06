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裴蔡宴 張忠謀：不看好台半導體移植美日

記者謝艾莉／台北6日電
台積電創辦人張忠謀。（本報資料照片）
台積電創辦人張忠謀。（本報資料照片）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）日前訪台，3日中午並與蔡英文總統官員餐敘，台積電創辦人張忠謀伉儷、台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中也作陪午宴。據悉，當天話題是離不開台美科技業合作，其中對於半導體技術發展話題，張忠謀讚揚台灣發展半導體的成功經驗，也維持一貫看法，侃侃而談不看好台灣半導體移植到外國如美國、日本等地。

究竟科技業者參與裴洛西午宴談了什麼話題？相關與會人士口風很緊，但據多方訊息還原談話內容，午宴中話題包含疫情中發展數位科技，包括網路與視訊科技如何在疫情中幫助遠距教學與遠距工作。關於半導體技術發展話題，除了交換意見，也請在座半導體輩分最高的張忠謀發表意見。張忠謀坦誠的剖析了全球各地發展狀況，評論一個地方要累積很多條件，才能成功發展半導體產業。

張忠謀更侃侃而談說不看好台灣半導體移植到美國、日本。如此直白，雖然讓來賓有些驚訝，但來賓也讚張忠謀寶刀未老、坦率誠懇。

張忠謀已非首次不看好在美國發展半導體晶圓代工，他先前表示半導體產業需要全球分工，美國想把製造留在當地非常不容易，甚至指出在美國生產晶片是浪費的行為。

台積電 裴洛西 疫情

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