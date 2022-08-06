曹興誠捐30億強化國防 聯電切割 國台辦：曹代表不了台灣民眾

聯電榮譽董事長曹興誠捐出30億元台幣強化國防。（記者簡永祥／攝影）

聯電榮譽董事長曹興誠昨舉行記者會，他批判中共 以演習為名，意圖對台灣實質封鎖，囂張跋扈，宣布將捐30億元（台幣，下同，約1億美元），用來協助加強國防；曹興誠說，在台灣富豪排行榜他排在很後面，但希望能拋磚引玉，喚醒台灣人為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。

曹興誠還抨擊中共本質是流氓、地痞，呼籲台灣人與統派畫清界線。對此，國台辦昨晚回應稱，曹興誠的言行「代表不了台灣工商界，更代表不了廣大台灣民眾」。聯電也發聲明指出，「曹興誠早已從聯電退休，與聯電無關，公司無從評論」，切割曹興誠言行。

曹興誠在2005年因和艦案被控背信罪辭去聯電董事長職，任榮譽董事長至今。2011年1月，曹興誠入籍新加坡 ，放棄中華民國 國籍。曹興誠表示，30億元用於備置武器無大意義，他認為現在台灣國防的弱點，不在於武器裝備，而是在認知和士氣不足，30億元可以填補這方面的空缺。

針對30億元的用途，他說，初步想法為資助獎勵個人或團體，辦理推動全民國防教育，提振民心士氣；研究並出版反制對台認知作專書及各類影音創作；辦理揭露陸對台威懾、統戰滲透相關活動；開發辨識或追蹤溯源反制境外敵對勢力對台散布爭議訊息；開發反制陸對台網攻及駭侵活動等。

國防部昨晚表示感謝，如獲贈捐款，將依捐贈者指定用途編製計畫。

陸國台辦發言人馬曉光則強調，「我們（中國大陸）相信絕大多數台灣工商界人士和台灣同胞能夠明辨是非，認清台獨只會給台灣帶來深重禍害，認清美國『以台制華』的險惡用心，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。」