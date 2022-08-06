陸排查台資美資 資深台商：希望只是基本的「摸底」

近日兩岸、美中緊張情勢加劇，傳出中國大陸有關部門對屬地涉台、涉美企業展開排查，內容包括要求台籍員工提供基本資料，甚至詢問有關「國安」的問題等，台商坦言在陸多年從未遇過，希望只是基本的「摸底」，不至於影響正常經營。

北京 台商指出，日前所屬商場接到當地派出所通知，要求涉台、涉美公司填寫表格，他在大陸從業多年首次遇到。

據北京公安 下發的「涉台人員信息（資訊）統計表」，要求企業須填報台籍員工的姓名、性別、台胞證號、聯繫電話、現居住地等基本資料。

一名在北京創業的台青透露，近日北京台辦系統陸續提醒台商、台青，地方公安局可能跟台資、美資企業聯繫，排查是否有涉及國安問題。也有台青表示，目前並非所有人都收到排查通知，不確知此次調查的範圍、力度為何，或具有針對性。

至於北京以外，記者詢問上海、廈門等地從事連鎖餐飲、商場等業態台商，均表示未聽聞類似訊息；但有杭州台商、北京外資企業幹部表示，派出所向他們詢問公司屬性，以及母公司所在國等資料。

資深台商指出，除了因食安、環保、安檢等措施不定時調查外，在政治方面，過去僅於大陸通過「反分裂國家法」時，陸方曾嘗試了解台商的「政治態度」。此次涉及個別企業、個別人就比較反常，相信與裴洛西 訪台有關。據悉，北京市台協幹部在群組中安撫台商稱，陸方是因近幾天的情況，想多了解在北京台商，配合處理即可。

為反制裴洛西裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台，近日大陸對台系統加強對台獨分子打擊力度，除披露「台獨分子」楊智淵遭刑事拘傳審查外，大陸官媒人民日報連兩天刊登涉台專家文章，強調將「台獨頑固分子」實施刑事懲處，終身追責，缺席審判以及調動各種行政司法資源將其緝拿歸案。