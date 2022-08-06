涉侵權 宏碁、華碩、微星遭美調查 恐禁部分電腦手機

美國國際貿易委員會（USITC）對台灣品牌宏碁等展開「337調查」。（路透）

美國國際貿易委員會（USITC）對台灣品牌宏碁 、華碩及微星科技和聯想及旗下摩托羅拉展開「337調查」，此事緣起於美商VideoLabs投訴上述相關業者產品侵權，如果證明屬實，有可能禁止進口部分電腦、平板電腦、智慧手機 及螢幕至美國市場。相關業者4日皆低調回應，宏碁表示，此案已進入法律程序，不便評論。

外電報導，USITC於美國時間3日發出新聞稿，宣布正式立案展開「337調查」，根據USITC官網顯示，受調查者包含宏碁及其美國子公司、華碩及其美國子公司、聯想及旗下摩托羅拉和台灣的微星科技。

對此，相關業者皆低調回應，宏碁表示，由於此案已進入法律程序，不便評論；微星則指出，將依法答辯，其餘暫不便回應；華碩則至截稿為止尚未回應。

USITC本次調查是基於美國加州 公司VideoLabs提起的訴訟，該公司依據《美國1930年關稅法》第337節規定，於今年7月5日投訴聯想等公司涉嫌侵犯其專利，VideoLabs並尋求有限排除令和禁止令。

USITC將調查上述公司銷售的一些影片處理設備，並包含同樣設備的產品，是否有違及侵犯四項專利。若證明屬實，有可能禁止進口部分電腦、平板電腦、智慧手機及螢幕。

目前USITC針對VideoLabs的投訴是否成立尚未做出最後決定，USITC將自宣布展開調查後的45日內決定，該起調查需要耗時多久。根據以往案件調查時間，動輒需要一年以上。

根據VideoLabs官網內容顯示，該公司為知識產權服務公司，總部位於矽谷，業務遍及歐洲和亞洲。該公司先前已與戴爾（DELL）、臉書母公司Meta有過訴訟。