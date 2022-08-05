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「執意竄台」中國外交部：制裁裴洛西及其直系親屬

刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

中國對台政策改變中 學者：恐只剩硬的那條腿

記者黃雅慧／即時報導
政治大學國際關系研究中心5日舉辦「美國眾議院院長裴洛西亞洲行」座談會。（記者黃雅慧／攝影）
政治大學國際關系研究中心5日舉辦「美國眾議院院長裴洛西亞洲行」座談會。（記者黃雅慧／攝影）

美國眾議院院長裴洛西（Nancy Pelosi，前譯波洛西）訪台觸發台海危機，兩岸關係也產生變化。台灣政治大學國際關系研究中心主任寇健文5日在「美國眾院院長裴洛西亞洲行」座談會指出，裴洛西訪台將對台灣、兩岸安全帶來結構性變化。他提出大膽但初步的觀察，中國對台政策將有結構性轉移，以前對台政策是兩條腿：一條硬（軍事壓迫），一條軟（社會經濟融合），但目前恐只剩硬的那條腿，社經融合還能否做到值得關注。

寇健文分析，中國對外作為通常有四原則：戰略原則有二，分別是「和平發展」與「大國崛起」；戰術原則也有二，分別是「向前壓迫」、「避免戰爭」。而當中國與周邊國家發生衝突時，最終目標不會是回到原點，而是往前走，這從2012年日本宣稱釣魚台國有化，中國實施一系列的強制外交手段可見一斑。

寇健文說，上述中國原則有時彼此衝突，因此會根據時空調整。他認為在習近平時代，「大國崛起」與「向前壓迫」扮演更重要的角色。

寇健文也提醒，在台灣安全議題上，要思考假如一旦兩岸之間有更大的壓力，台灣社會與國家能夠撐多久，比如台灣一個月沒有網路、水、電等，還有後勤醫療資源是否充足。還有軍事、國防等問題都要考慮。

政治大學國際關係研究中心研究員李瓊莉則指出，應該藉著裴洛西訪台一事思考，如果有戰事，如何研究釋放出來的參數等。她認為這只是開始，要真正面對相關狀況。她也建議，往後演習不應該再是「演戲」，有機會應該要做準備。

裴洛西 釣魚台 眾院

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