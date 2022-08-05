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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

新聞評論／裴洛西替陸開窗 台灣麻煩大了

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美國眾院議長裴洛西訪台。(歐新社)
美國眾院議長裴洛西訪台。(歐新社)

美國眾院議長裴洛西如願訪台，蔡政府密藏的選舉紅利終於收割。北京事先說太多作不到的狠話，被譏諷是紙老虎，但裴洛西提供中國大陸久候不可得的機會，藉封鎖演習改變台海軍事現況。這步棋背後牽連甚廣，只怕付出代價的不只台灣，還有歐洲及烏克蘭。

北京與華府的弱雞遊戲，讓大陸民眾失望，但中共宣稱不為小棋子打亂大棋局，落地前是美中博弈輸著，落地後處理兩岸問題，立馬宣布六個演習區，東部戰區連夜開動。大陸快速升高情勢，蔡政府措手不及，總統接待來賓時，交通部臨時開會因應海空封鎖，國防部宣稱要反制侵害主權的行動，但國軍並未提升戰備。

1996年時，中共實彈演習在李登輝赴美演講一個月後，這回裴洛西一抵台就宣布，時機和地點都異於以往，表面是針對兩岸主權爭議，實則繃緊區域情勢，逼美國出面來面對。川普到拜登，口說一中政策未改，實則拿台灣問題戳中國痛處，北京苦於不能魯莽動武，這回裴洛西打台灣牌，給北京衝到台灣家門前軍演的機會。

東亞飄出硝煙味，最高興的是俄羅斯。美中若不能管控分歧，解放軍演習常態化，勢必影響美國在歐洲軍事部署，武器等戰備都得因應台海變局重新分配，對歐洲今冬是雪上加霜。解放軍宣布演習後，俄國隨即搶發聲明，挺北京採取必要措施保護領土與主權完整，拱火意味十足。

中共演習範圍的政治訊號相當明顯：封鎖與主權。1996年兩岸尚遵循美國畫設的中線，默認隔海分治，但這回，演習區緊貼本島航路，還入侵領海，針對南北軍港，不僅抹去中線，還有宣示主權之意，展現解放軍的「反介入/區域拒止」戰略，嚇阻美日勢力介入。

近年美中台關係緊張，中共叫囂反台獨，美台刻意避過主權紅線，但裴洛西畢竟是眾院議長，是法定總統接班第二順位，北京以此為由發動護主權演習。拜登只有對話和軍事兩條路，前者就是美國得拿出籌碼交換退回原狀，可能由台灣付出代價，後者拜登得面對同時陳兵中俄兩大核武大國，更是棘手。

解放軍和1996年不可同日而語，封鎖性演習一旦常態化，台灣周邊有很多灰色地帶，可進行戰訓，擦槍走火風險隨之升高。美國要台灣當刺蝟，誘敵深入島內，因此拒售重要海空軍備，但北京採取海空聯合演習，消耗台灣軍力，這種失衡狀態，是蔡政府任由拜登國安團隊左右國防政策所致。裴洛西宣稱會與台灣同在，實際上點燃導火線就跑，白宮連重武器都不賣，難道會派兵助台趕走解放軍演習？

裴洛西給普亭喘氣的機會，也替北京創造以軍事聲張台灣主權的藉口。聯合國在被問到中共演習一事，拿出第2758號決議回應，意指遵循一中原則。因此國防部乃至美國學者主張中國演習是侵犯台灣領土領海，在聯合國定義裡並不成立。民進黨或許會因演習贏得大選，但台灣得面對主權爭議軍事化的危機。

北京 裴洛西 解放軍

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