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刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

解放軍演習影響 台74航班、35船舶改道

台灣新聞組／台北5日電
中國解放軍東部戰區位台灣周邊開展規模空前的實戰化聯合演訓。圖為戰機進行空中加油。（視頻截圖）
中國解放軍東部戰區位台灣周邊開展規模空前的實戰化聯合演訓。圖為戰機進行空中加油。（視頻截圖）

中國解放軍昨午起在台灣周邊軍演，因涵蓋整個台北飛航情報區，有18個國際航路受影響，交通部已協調國際航班改走福岡或馬尼拉飛航情報區。根據民航局初步統計，光是昨午12時到下午4時，就已引導74架次的起飛、降落和過境航班改走其他飛航情報區；至於船舶，四個小時也有35船舶繞道而行。

另根據桃園機場官網統計資訊顯示，昨共有43班國際航班取消，但據了解，多數是因新冠疫情影響本來就取消的航班，絕大多數桃機國際航班起降均正常。交通部說，經觀察以往經由台北飛航情報區過境的外籍航機，多數採繞道台北飛航情報區東面福岡及馬尼拉飛航情報區飛行區飛行，飛航安全無虞。

據了解，大韓航空今明兩天航班已取消，主要是因為考量到軍演航路封鎖等安全問題。至於長榮航空從仁川回桃機航班取消，則是從5月份就取消。

交通部航港局也針對基隆港、蘇澳港、台北港、高雄港、台南安平港、花蓮港及花蓮和平港等7大港口發出航船布告，警示周邊海域船舶避開6大軍演區域，改以替代航線方式進出航行以策安全。

全球許多電子供應鏈都出自台灣，兩岸局勢成為外銷製造業關注焦點；解放軍在台海軍演，英業達董事長卓桐華昨坦言，「打烏克蘭，頂多沒瓦斯，打台灣，就什麼也沒有了。」他也呼應台積電董事長劉德音接受CNN採訪的看法，「若武力犯台，將是各方皆輸」。

另針對內需房市，吉家網董事長暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮則表示，短線不必驚慌，但兩岸不確定因素對房市長線發展將有隱憂。

解放軍 台積電 疫情

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