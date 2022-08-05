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亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

台灣4年313萬遊說裴洛西？外交部：惡意扭曲

記者程遠述／台北5日電

美國聯邦眾議長裴洛西（前譯波洛西）訪台後，網路論壇PTT昨有網友爆卦指出，台方付費9400萬元(約313萬美元)給政治公關公司遊說裴洛西來台，引發議論。外交部回應，此行是美國政府公費支應，該網友言論憑空捏造，且台灣聘用公關公司擴大對美工作是常態，符合美法規、也由台灣立法院監督；已轉請刑事局偵辦，防假訊息傳播。

國民黨立法委員江啟臣說，支持對美或對外工作，但對於台灣有遊說裴洛西、以及曝光文件的金額，他長期擔任立法院外交及國防委員會委員，卻完全不知相關訊息，外交部不應把責任推給立法院。

根據美國司法部網站，「Gephardt Group Government Affairs」政治公關公司，從2018年幫助台灣聯繫遊說裴洛西多達16次，台方一共付費約新台幣9400萬元；網友大酸台美關係史上最好，是另類金錢外交。

外交部昨發聲明表示，訪問團是美國政府公費支應，在台行程由美國在台協會台北辦事處洽排，外交部從旁提供行政協助，針對網路輿論稱政府花錢找公關遊說裴洛西訪台，是有心人士在網路惡意扭曲，絕非事實，並已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。

江啟臣質疑，立委只能得知每年約有多少「機密預算」，外交部都以機密為由不說明實際用途，若非美國有立法要求遊說明細，也不會得知台灣有花錢遊說裴洛西。他主張，機密外交工作花錢，至少接受非公開質詢，確保外交工作適當性。

據了解，外交機密工作預算編列會有概括性的金額，但不會透露具體用途，例如去年除了外交部北美司公開預算約1.19億，但北美約另有編列6000多萬預算進行機密工作，就不會交代細項。

涉外人士說，像「遊說」這種名目不可能出現在公開編列，多藏在機密預算中，也可能化整為零藏在公關等支出，有時甚至是由其他部會、甚至國營企業經費挪至機密使用。

裴洛西 預算 江啟臣

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