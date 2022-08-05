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刺激日本的代價？中國飛彈落入EEZ與日本「遺憾砲」

亞洲行最後一站 裴洛西：此行絕非想改變台海現狀

解放軍演習危機… 蔡英文錄影喊話 要求中國理性自制

台灣新聞組／台北5日電
蔡英文總統針對中國大陸在台灣周邊進行實彈射擊演習，發表錄影談話。(圖／總統府提供)
蔡英文總統針對中國大陸在台灣周邊進行實彈射擊演習，發表錄影談話。(圖／總統府提供)

中國解放軍持續軍演圍台，中華民國總統蔡英文在台灣時間4日晚上錄製影片向全民喊話表示，台灣從來不會被挑戰所擊倒，希望全體國人團結一心，共同守護國土、守護主權、守護民主；外交部則強烈譴責北京政府效法北韓，「任意在接近他國水域試射導彈」，要求中國大陸自我克制。

蔡英文指出，中國在台灣周邊進行實彈射擊演習，這種刻意、持續升高軍事威脅，特別是在國際最繁忙的航道上進行危險的飛彈射擊，這不只是對台灣、對於國際社會，都是不負責任的做法。

蔡英文說，這不但破壞了台海現狀，侵犯了台灣主權，更造成印太區域的高度緊張，而海空運輸的安全，國際貿易的正常運作，都受到空前的威脅，要嚴正要求中國理性自制。

蔡英文強調，台灣不會升高衝突，不會挑起爭端，但會堅定地捍衛主權和國家安全，堅守民主自由的防線。現在台灣國軍已經加強戰備，嚴密且即時地掌控周邊所有的軍事動態，也和各方的盟友密切聯繫、共同協力，防杜區域的安全情勢的升高。

蔡英文指出，國安部門掌握全盤情勢，並且和行政部門密切聯繫，全力維護航道安全、順暢，確保機場、港口運作如常，同時確保經濟及金融市場的正常和穩定，政府團隊正沉著應變，請全體國人安心。

蔡英文說，也要向國際社會表達，民主的台灣，始終是負責任的國際一員，會致力維護台海和平穩定的現狀，「我們冷靜不躁進、我們理性不挑釁，但我們也會堅定不退縮」。

蔡英文呼籲國際社會支持民主台灣，共同遏止片面、不理性的軍事行動，台灣也會如同過往，和區域內的成員，以及全球民主夥伴共同合作，維護台海及印太區域的和平穩定。

蔡英文最後說，要感謝G7成員國，以及許多國際重要友人，對台海和區域和平穩定的支持，以及重申維護台海和平穩定的承諾。蔡英文表示，台海和平是區域成員的共同責任，台灣致力維持兩岸現狀，對建設性的對話，也一向抱持開放的態度。

蔡英文 中華民國 北京

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