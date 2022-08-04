台海若爆發衝突恐重創全球經濟 分析師模擬5種情境

電視新聞畫面顯示，解放軍開始在台灣周遭展開軍事演習，引起香港民眾關注。（路透）

美國眾議院議長波洛西旋風式訪台，已把美中緊張關係推升到新層次，台灣也遭北京 文攻武嚇和貿易限制，包括「封鎖台灣海空三天」的實彈軍演，以及禁止出口天然砂至台灣和暫停進口台灣水果、食品。這讓投資 人擔心萬一台海兩岸爆發衝突，可能導致什麼樣的結局，並對全球經濟造成多大衝擊。

巴隆周刊（Barron's）從分析師報告中整理出以下幾種可能的情境：

最糟情境：美中軍事衝突

少有分析師認為，情況將急遽拉高至軍事衝突，否則可能對雙方帶來災難後果。不過，錯估情勢或擦槍走火風險已升高，仍有可能導致這種結局。若美中陷入軍事衝突，將迫使世界其他國家選邊站，這將破壞多年來讓台灣茁壯成先進半導體和科技產業重鎮的穩定平衡。

龍洲經訊（Gavekal Research）創始合夥人葛藝豪（Arthur Kroeber）認為，北京現在的目標，是「以有說服力的方式展現實力，但不挑起緊張局勢」，以免緊張局勢升高可能壞了中國國家主席習近平今秋「二十大」的大計。但長期而言，一連串事件使緊張情勢節節升級，可能意味投資人將進入「威脅不斷升高的惡性循環」。

即使北京不對台發動軍事攻擊，仍可能引發一波危機、擾亂全球經濟。凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家威廉 斯（Mark Williams）推測，可能促使北京採取行動的發展，包括「任何台獨企圖的形式化」或「設法阻止西方對台提供更緊密的軍事援助」。

中國占領台灣離島

威廉斯認為，一種可能的情境是，北京占領位於台灣海峽或南海的島嶼，企圖宣示主權和威嚇台灣政府。

如果北京強占位於南海、離台灣本島甚遠的無人島嶼，市場反應可能比較淡定；但若北京攻占位於台灣海峽的島嶼，傳達出北京將採取其他行動對台施壓的訊息，市場反應可能更強烈。

威廉斯說：「失去這些島嶼本身，不會迫使台灣投降，也不會把台灣逼得更大步邁向統一，但會改變海峽兩岸現狀。」如此一來，北京可能開啟美國「更明白表態支持台灣」之門，包括直接軍事援助。

接踵而至的，可能是更嚴厲制裁對中國的科技出口—這將促使企業加快腳步讓供應鏈分散化，甚至脫鉤。裴洛西訪台後，中國電池巨人寧德時代據說已決定暫緩宣布赴美設廠投資計畫。

中國封鎖台灣邊境

另一種可能性，是北京藉「隔絕」台灣邊境孤立台灣，形同取得對台灣海空邊界的控制，但尚不展開「封鎖」（blockade）。這可容許跨境活動持續進行。但問題是，台灣及其盟友會如何反應。威廉斯說，如果反應是軍事護衛，即派遣軍艦和軍機護台，可能有嚴重升高緊張情勢之虞。

假如演變到「封鎖」的地步，緊張層次再升級，因為台灣依賴各種進口物資，特別是能源。比方說，萬一液化天然氣（LNG）進口中斷，可能意味發電 容量將在數日內「陡降」。威廉斯說，這種情況將導致台灣產業戛然而止。

由於全球約90%的先進晶片靠台積電供應，產線停擺可能在全世界供應鏈激起漣漪效應。

威廉斯警告，不論「封鎖」會迫使台灣屈服、向西方求援或採取促使北京犯台的舉動，這些情況任一種都將撕裂中國與西方的經濟與金融關係，而這種結局無可逆轉。

台灣投降

另一種情境是，在北京釀成更大傷害或更多國際盟友捲入兩岸衝突之前，台灣就舉白旗。這種發展將重塑世界秩序，迫使世界各國選邊站，並且讓中國取得可在亞太地區耀武揚威的重要基地。

屆時，威廉斯說，西方只能接受台灣遭北京併吞的現實，設法與新的世界秩序共存，不然就是訴諸制裁手段，以國際制裁俄羅斯侵略烏克蘭作為範本。

然而，建立共同對抗中國的聯盟，比攜手抗俄困難。威廉斯指出，一大因素是，中國是全球15%出口貨品的供應來源，此數是俄羅斯的六倍。正如同俄國能源被排除在制裁清單之外，以緩和衝擊，對北京以這種「非武力方式接管台灣」祭出制裁，效果可能有限。

樂觀展望：以談止爭

往好的方面看，景順（Invesco）開發中市場基金經理人李捷思（Justin Leverenz）說：「也許裴洛西不經意地幫了我們一個忙，製造了這種等級的緊張局勢，迫使人們重返談判桌，研究如何化解爭執，避免最糟情況發生。」

前摩根士丹利亞洲區董事長、現任耶魯大學教授羅奇（Stephen Roach）則呼籲各方謹慎行事。他說：「在這種時刻，不能憑蠻勇押注中國和世界將安然度過此危機、一切情況都將完美。這是緊張情勢升高的時期，有充分理由擔心，並做好準備，靜觀局勢如何發展。」