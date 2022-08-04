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波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

解放軍圍島演習 台海空運大亂 18條國際航線受影響

台灣新聞組／台北4日電
中國大陸4日起在台灣周邊六個海域進行軍演。圖為共軍戰機演訓畫面。（取材自中國軍網）
中國大陸4日起在台灣周邊六個海域進行軍演。圖為共軍戰機演訓畫面。（取材自中國軍網）

美國眾議院議長波洛西訪台觸碰兩岸敏感神經，中國解放軍宣布自今日中午12時起，將在台灣周邊六個海域同步進行軍演，此舉形同封鎖台灣三天，交通部長王國材表示，三天軍演剛好將台北飛航情報區占滿，因此通過飛航情報區有18條航路受影響。學者認為多數航班都會受影響，並衍生額外成本。

本報系聯合報報導，交通部表示，目前空運一天起、降班機約300架次，已協調往北飛的航線，包括往北美、東北亞班機改走日本的福岡飛航情報區；往南的航線，包括東南亞、紐澳班機，改走菲律賓的馬尼拉飛航情報區，以確保進出台灣的航機都能順利運作。若再加飛越台灣的班次，每天影響650架次。

海運部分，因無固定航線，只要避開演訓區即可，交通部航港局昨日發布航船布告，警示周邊海域船舶避開演訓區域。

航空業界則指出，大陸軍演，凡飛經台海空域的航空業者均調整航班因應，畢竟航空安全至上，短期對線路調度肯定有影響，但多數航空公司均不願涉入政治議題，因此迴避談論此事。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系主任盧衍良說，航空公司受影響的層面各有不同，需看航線而定，如果是取消航班，航空公司會短少營收，如果繞路，可能因使用衍生空域而有第一航權飛越過境的費用，因為繞路可能增加飛行時間，增加飛行時間也會衍生燃油成本增加。

此外，盧衍良提到，當飛行時間增加，抵達目的地的時間也可能受影響，國際機場都有時間帶規定，也就是航班必須在某一個時間範圍內進行起降，一旦不在既有時間帶完成，也可能會有罰款問題。

面對軍演中斷台灣航路，多家國際航空公司均調整航班因應。不過針對此事，台灣的航空公司華航、長榮航等均表示，不予回應。業界指出，為飛航維安，凡有飛經台海空域的航空業者，均調整航班因應。

截至昨晚7時30分，桃園機場昨天、今天有62航班取消，其中多半是往返日韓、曼谷、馬尼拉的班機居多。但長榮、華航說，這些航班取消是受疫情影響，和大陸軍演無關；桃機也強調航班正常起降。

台北中國時報報導，解放軍今天起環台軍演三天，讓台灣未來斷氣缺電問題亮起紅燈。長期關心能源的專家就直言「非常擔心」，因2025年後天然氣占整體發電一半，這次軍演讓人們看到，以後解放軍不用登陸，只要封鎖台灣海峽、長期演習，台灣就面臨斷氣危機，少一半的供電量。

航線 解放軍 長榮

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