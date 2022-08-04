無人機掠過金門上空遭信號彈驅離 左營軍港氣氛緊張

中共宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，左營軍港內934汾陽艦停在西碼頭進行整備，船上雷達全都開啟，主機也處於暖機備便狀態，如有緊急任務隨時可出港接戰，也透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。（記者劉學聖／攝影）

陸軍金門防衛指揮部今天表示，金門、北碇地區昨晚發現不明飛行器掠過上空，經比對研析應為無人機。駐守部隊依標準作業程序射擊信號彈示警驅離 ，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

美國眾議院議長波洛西 訪台效應，中方宣布從今天起一連三天將在台灣周邊海域進行軍演，國防部 表示國軍已加強戒備，並且嚴密監控台海周邊軍事動態。今天上午在高雄左營軍港內，原本前天有多艘軍艦，緊急出港巡弋港內幾乎清空，今早雖可見有諾克斯級934汾陽號、1208拉法葉艦以及612錦江級飛彈驅逐艦停在西碼頭進行整備，但是船上的對空雷達以及平面搜索雷達全都開啟，主機也處於暖機備便狀態，如有緊急任務隨時可出港接戰，此外在左營軍港北側停放包括戰車登陸艦，中科院測試艦LCC-1以及油彈補給艦530武夷號，雖然屬於勤務艦種，但船上的平面搜索雷達也處於開啟狀態，隨時監控海面狀況，也透露出左營軍港不平靜的緊張氣氛。

這次解放軍在台海周邊六個區域的演訓範圍，其中鄰近高雄外海的區域，最接近高雄港的距離約只有20公里，而左營軍港更是首當其衝。