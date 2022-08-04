我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

解放軍圍島演習政院急擬對策 公務機關飽受網攻

記者邱瓊玉、彭宣雅／台北報導
因應中共文攻武嚇，行政院3日舉行記者會說明政府措施，經濟部長王美花（左起）、法務部長蔡清祥、行政院發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲、行政院政務委員唐鳳、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥與交通部長王國材出席。（記者林澔一／攝影）
因應中共文攻武嚇，行政院3日舉行記者會說明政府措施，經濟部長王美花（左起）、法務部長蔡清祥、行政院發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲、行政院政務委員唐鳳、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥與交通部長王國材出席。（記者林澔一／攝影）

中國解放軍今午12時至7日12時將在台灣周邊進行軍演，讓海空交通大亂。針對產業衝擊、境外駭客、海域軍演、海陸空應變等，蔡英文總統要求各部會因應，行政院長蘇貞昌昨召集應變會議，擬定五大要點，包括保持陸海空運輸安全暢通、加強公私部門資安防護、維持治安、防治假訊息、穩定金融股匯市，行政院昨晚臨時舉行記者會公布。

航港局說，部分船隻繞行可能會增加航行時間，呼籲軍演期間改以替代航線進出基隆港、蘇澳港、台北港、高雄港、安平港、花蓮港以及和平港。其中以基隆港和高雄港影響最大，平均每天至少共約百餘艘次的船要改道繞路。

農委會漁業署昨也透過漁業通訊電台、漁業廣播電台，廣播海上作業漁船避開演習區域，如作業時發現大陸艦艇，應通報電台轉知相關權責機關。

台鐵新左營站等看板遭置換辱罵波洛西字眼。政務委員唐鳳表示，昨各公務機關受網路攻擊，超過過去單日攻擊量23倍，各機關都應即時處理。行政院發言人羅秉成強調，更嚴重的是認知作戰，「未來幾天會愈來愈嚴重」，除防治假訊息機制外，會有特別專案防護。

農委會主委陳吉仲重申中國與國際規範相悖，不排除向WTO提出告訴，同時將全面啟動新興市場外銷、擴充市場，並啟動內銷加工及網路平台購買，呼籲消費者用行動力支持農漁畜產品。

針對台灣能源供應是否受影響，經濟部昨天表示，石油安全存量天數約146天、天然氣安全存量天數約10至11天、煤炭安全存量天數約39天，均高於法定規範，可充分供應需求。而能源存量是重要國安議題，政府已備妥各種作法以因應解放軍的軍事演習。

四次台海危機 這次全面封鎖 製表╱政治組
四次台海危機 這次全面封鎖 製表╱政治組

解放軍 石油 台鐵

上一則

2次打斷波洛西說話 立院口譯惹負評

下一則

4台企遭陸列台獨金主封殺 喊冤：小額捐款、員工進修

延伸閱讀

解放軍軍演開始 東部戰區對台海實施遠火打擊

解放軍軍演開始 東部戰區對台海實施遠火打擊
美軍P-8A飛入解放軍西南演習空域 航迷：他最猛了

美軍P-8A飛入解放軍西南演習空域 航迷：他最猛了
解放軍持續在台周邊軍演 專家：「強制外交」迫美拆彈

解放軍持續在台周邊軍演 專家：「強制外交」迫美拆彈
解放軍軍演倒數 台桃園機場官網遭駭客攻擊

解放軍軍演倒數 台桃園機場官網遭駭客攻擊

熱門新聞

台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
美國眾院議長波洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

兩次打斷波洛西說話 台灣立院口譯妹引負評

2022-08-03 20:05
廖輝英上節目談老公癌逝的過程。(取材自YouTube)

遭家暴隱忍40年…台作家廖輝英暴瘦現身 曝老公癌逝

2022-07-28 23:12
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片

國民黨重新評價李登輝 深藍炸鍋

2022-07-29 14:58
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，共軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，○五二D導彈驅逐艦「南京艦」登場。圖／取自東部戰區微博

軍事、外交、經濟、政治 北京對台制裁 力道40年來僅見

2022-08-03 18:29

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空