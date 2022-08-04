解放軍圍島演習政院急擬對策 公務機關飽受網攻

因應中共文攻武嚇，行政院3日舉行記者會說明政府措施，經濟部長王美花（左起）、法務部長蔡清祥、行政院發言人羅秉成、農委會主委陳吉仲、行政院政務委員唐鳳、國家通訊傳播委員會主委陳耀祥與交通部長王國材出席。（記者林澔一／攝影）

中國解放軍 今午12時至7日12時將在台灣周邊進行軍演，讓海空交通大亂。針對產業衝擊、境外駭客、海域軍演、海陸空應變等，蔡英文總統要求各部會因應，行政院長蘇貞昌昨召集應變會議，擬定五大要點，包括保持陸海空運輸安全暢通、加強公私部門資安防護、維持治安、防治假訊息、穩定金融股匯市，行政院昨晚臨時舉行記者會公布。

航港局說，部分船隻繞行可能會增加航行時間，呼籲軍演期間改以替代航線進出基隆港、蘇澳港、台北港、高雄港、安平港、花蓮港以及和平港。其中以基隆港和高雄港影響最大，平均每天至少共約百餘艘次的船要改道繞路。

農委會漁業署昨也透過漁業通訊電台、漁業廣播電台，廣播海上作業漁船避開演習區域，如作業時發現大陸艦艇，應通報電台轉知相關權責機關。

昨台鐵 新左營站等看板遭置換辱罵波洛西字眼。政務委員唐鳳表示，昨各公務機關受網路攻擊，超過過去單日攻擊量23倍，各機關都應即時處理。行政院發言人羅秉成強調，更嚴重的是認知作戰，「未來幾天會愈來愈嚴重」，除防治假訊息機制外，會有特別專案防護。

農委會主委陳吉仲重申中國與國際規範相悖，不排除向WTO提出告訴，同時將全面啟動新興市場外銷、擴充市場，並啟動內銷加工及網路平台購買，呼籲消費者用行動力支持農漁畜產品。

針對台灣能源供應是否受影響，經濟部昨天表示，石油 安全存量天數約146天、天然氣安全存量天數約10至11天、煤炭安全存量天數約39天，均高於法定規範，可充分供應需求。而能源存量是重要國安議題，政府已備妥各種作法以因應解放軍的軍事演習。