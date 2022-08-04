4台企遭陸列台獨金主封殺 喊冤：小額捐款、員工進修

上櫃公司凌網科技遭國台辦點名封殺，股價隨即跌停。（記者王淑君／攝影）

美國眾院 議長波洛西 訪台，北京 接連出手反制，昨宣布將對「台獨頑固分子」採取刑事懲處措施，終身追責，同時宣布將懲戒「台獨頑固分子」關聯機構，點名兩個隸屬於外交部的台灣民主基金會和國際合作發展基金會，以及宣德能源、凌網科技、天亮醫療和天眼衛星科技四家企業，禁止大陸企業團體或個人與其交往，並禁止負責人登陸。

國合會昨發聲明回嗆，國台辦惡意曲解、作為荒謬。台灣民主基金會董事林飛帆表示，不會屈服，呼籲各界聲援，不要讓這種霸凌理所當然。

凌網科技昨天股價跌停，緊急開會一天後表示，三年前曾小額捐款10萬元（台幣，下同，約3300美元）給國合會，但無其他目的，「不明白為何被點名」。

光寶集團的天亮醫療昨發聲明指出，公司沒捐款給相關基金會，2018年已離職員工曾報名參加國合會主辦的「醫療科技推廣研習班」，報名費3000元，但純屬個人進修，公司未支付費用。工研院也聲明，無相關生醫團隊人員任職於天亮醫療。

宣德能源表示，2018年曾參加國合會專案捐款計畫，援助開發中國家發展能源，但僅止一次，被點名很無辜、錯愕，但因大陸生意占公司營業不到1%，「沒太大影響」。

天眼衛星科技表示，2019年曾報名參加國合會主辦的「國際智慧運輸商機媒合會」，兩名同仁參加，每人3000元，但無捐款，參加該活動的同仁也已離職。

工總、商總、工商協進會、中小企業總會、工業協進會、電電公會、工業區廠商聯合總會、三三會、工商企業聯合會等九大工商團體昨天發表聯合聲明，表示兩岸情勢高度緊張，籲請兩岸當局應以民生經濟為重，避免誤判情勢，擦槍走火，造成無法挽回的後果。