32歲台男遭控從事「台獨」活動 在浙江被捕

央視3日曝光從事台獨的台灣人楊智淵（左）上銬畫面。（取材自央視）

中國大陸國台辦台辦發言人宣布將對「台獨頑固分子」採取刑事措施後，浙江省溫州市國家安全局昨對32歲的台灣男子楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是他長期從事「台獨」分裂活動，涉嫌危害國家安全。陸委會昨晚嚴正抗議，並呼籲陸方立刻公布關押地點，且要求確實依據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」向台方通報。

楊智淵多年來活躍於社會運動和政治抗爭活動，包括嗆馬大遊行 、野草莓學運等等，2019年更代表一邊一國行動黨參選新北市立委；聽聞楊被中共上銬逮捕，友人吳柏瑋直呼「太扯了」，他在2014年跟楊智淵組成三民主義青年團，並持續參與相關政治活動，楊智淵期間還跟統促黨總裁張安樂會面談合作，「理論上楊應該是統派」，許多藍營青年對於楊智淵被抓都覺得不可思議。

吳柏瑋也說，據他了解，楊這次到大陸應該是參與圍棋比賽，同時也有些經商活動，政治信仰絕非台獨。

國民黨 青年歐陽知凡表示，楊智淵2018年左右創立「國民陣線」，積極在網路上跟藍營及統派青年聯絡，最近都在忙圍棋，今年3月多之後就沒消息。

央視新聞報導，楊智淵長期鼓吹台獨理念，夥同他人成立台獨非法組織「台灣民族黨」，以推動台灣成為主權獨立國家並加入聯合國為目標，大肆鼓噪公投 建國，高調推行急獨路線，策畫實施台獨分裂活動，涉嫌分裂國家犯罪和煽動分裂國家犯罪。