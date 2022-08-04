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2次打斷波洛西說話 立院口譯惹負評

記者蔡晉宇／台北4日電
美國眾院議長波洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)
美國眾院議長波洛西（左）拜會立法院，由立法院副院長蔡其昌（右）接待，但兩人身後的口譯人員，卻意外成為會談插曲。(取材自國會頻道)

美國聯邦眾院議長波洛西在台北時間3日上午拜訪立法院，在與立法院副院長蔡其昌公開會談時，現場口譯人員卻疑似出包，先是麥克風有問題，又打斷波洛西說話。此環節在網路快速發酵，網友直喊「讓議長先講完再翻譯，可能會比較好」。

從直播中可見，口譯在翻譯時發現麥克風出問題，話沒辦法清楚傳達，後來會場人員協助更換麥克風；換麥克風之際，波洛西也拿起自己的麥克風要開始講話，結果口譯卻拿新麥克風說「Sorry.」並繼續剛才的翻譯。

除了第一次麥克風故障之外，波洛西還有一次話說到一半，硬生生被口譯打斷，之後露出連戴口罩也掩飾不住的尷尬笑容。另外，在會議結束前，眾人熱烈鼓掌，緊接著波洛西再度拿起麥克風，想不到另名口譯也出聲打斷，波洛西則放下麥克風，並揮了揮手對鏡頭瞇著眼笑。

聽到波洛西講到一些輕鬆的話語時，大家都是微笑，不過口譯小姐忍不住笑出聲很開懷。

網友表示，「口譯員反客為主啊」、「翻譯兩次打斷別人」、「這算是很正式的國際場合吧！她這個笑我以為是同學會聚餐的笑欸」、「怎麼一直打斷」、這口譯可能沒什麼經驗」。但也有網友表示，口譯已經盡力了，應給予加油打氣。

波洛西 眾院 口罩

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