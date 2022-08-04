新聞眼／面對文攻武嚇 具體政策在哪？

美眾院 議長波洛西 訪台，中國大陸展開文攻武嚇，讓大陸網民無不沸騰，甚至還有福建網友討論「到底會不會『那啥』（指打仗）」；反觀台灣，蔡政府的回應不但制式且避重就輕，只是不斷搬出新聞稿和文宣，喊著「沒缺」、「無虞」，事實上呢？

從國際政治和國防角度，政府的公開訊息是一種心理戰，不可能自掀底牌，將對策和計畫全盤托出。不過，這次蔡政府對應的訊息，卻連基本的安全感都沒有給。

以農產品來說，過去幾次農產品被禁止輸往大陸，最後處理方式總是「靠各部會轄下機關、國營企業、公股行庫動用預算和福利金大買特買」，或是讓民眾本著「愛國心」大舉消費，真正找到另外能接下這些量的國家並不多，熱度過了，就靠農漁民自行調節未來產量。政府的具體對策是什麼？從過去幾次經驗，根本看不到。

再以能源來說，大陸以軍演區域包圍台灣，就算沒有真的投彈，也造成海運風險，商船是財務損失，但運送天然氣 的LNG船呢？即使中油早有準備避開中南海的運輸路線，但同樣也是要切進台灣東、南部、貼著邊走，若軍演展開，連「切進來」都是難事。經濟部聲稱天然氣存量還有10到11天，事實上法定存量沒有這麼多，退一萬步，就算真的還有10天，軍事上的動作升級可能等波洛西離台才開始，存量10天足夠嗎？

聽到這些安撫外行人的說詞，讓人不禁深思，當大陸再有下一步動作時，看戲的人還能睡好覺嗎？本來就擔憂的人又該往哪去？政府不用告訴民眾一切，但終究得拿出辦法，一邊斥責對方蠻橫霸道、一邊又期待對方的善意，不是一個負責任政府該有的作為。