陸軍事威脅持續升高 蔡英文：不退縮

蔡英文總統頒贈「特種大綬卿雲勳章」給美國眾議院議長波洛西（中）。(圖：總統府提供)

美國眾議院議長波洛西 率團旋風訪台，蔡英文 總統昨天在總統府接見波洛西訪團時，表達台灣應對變局的基本態度，包括面對持續且刻意升高的軍事威脅，台灣不會退縮，但也強調致力維護台海和平穩定。

總統府昨以「官方規格」接待波洛西訪團，雙方致詞過程並依慣例直播。閉門會談後，蔡總統與波洛西一起舉行「媒體互動會」，開場時主動提到，美國國會代表團來訪台灣，是朋友間的正常做法，歡迎許多國會議員團到台灣，好客是台灣固有文化，「軍事演習是不必要的反應，台灣一向對建設性對話抱持開放態度」。

蔡英文昨天在行程空檔，聽取幕僚和國安單位報告台海最新情勢，對於解放軍演習狀況，總統府發言人張惇涵表示，國安團隊跟國軍都會即時且完整的掌握。

蔡總統與波洛西閉門會談約50分鐘，探討安全、經濟及政府治理等議題，副總統賴清德及國安會秘書長顧立雄都參與。蔡總統並頒授波洛西「特種大綬卿雲勳章」，表彰波洛西致力促進中華民國 台灣及美國友好關係。

波洛西表示，很期待能將勳章帶回，作為台美珍貴友誼的象徵。

波洛西強調，台灣在嚴峻挑戰下建立繁榮的民主，是世界上最自由的國家之一，且是由一名女性總統所領導，台灣的故事激勵了全世界及美國所有熱愛自由的人們。

波洛西也說，台灣是一個堅韌之島，儘管面臨嚴峻挑戰，台灣人民向世界證明了，有希望、勇氣及決心，就能夠打造一個和平、繁榮的未來；現在，美國與台灣更甚以往的團結至關重要，這也是她此次來訪所要傳達的訊息。