新聞評論／波洛西任性之旅 蔡給舞台 掀新台海危機

蔡英文總統接見美國眾議院議長波洛西。(歐新社)

美國眾院議長波洛西 不顧白宮勸阻，執意訪台，捲起千層浪。波洛西訪台固懷抱善意，希望凸顯兩岸民主自由之差異；但她過度高調與任性，挑選了不適當的時機，不僅讓拜登 政府難堪，也為兩岸帶來了新一波緊張，需由台灣人民承受。尤其，中共 宣布在台灣周邊六個海域軍演，形同對台灣進行海空封鎖三天，其形勢較之1996年的台海危機猶有過之。波洛西訪台，帶來這麼大的凶險，豈符「善意」之初衷？

對蔡政府而言，波洛西的來訪也是一支鋒利的兩面刃。一方面波洛西是國會眾議長，也是美國政治體制排名第三的人物，她的來訪，對蔡政府而言，可謂面子十足。加上林智堅論文風波不斷延燒，嚴重影響民進黨年底縣市長選情。波洛西來訪可有效打斷此一逆勢，再加上中共激烈的反應，文攻武嚇及經濟制裁，亦可重打「芒果乾」的反中牌。但另一方面，北京海空封鎖的大動作，打破了以往所謂海峽中線，或台灣東岸安全等兩岸間微妙的平衡，此中更有擦槍走火、誤判等軍事衝突的實質危險，構成嚴重的國安問題。

至於美國方面，面對波洛西的任性，拜登政府顯得相當無奈，雖不贊同，但期中選舉壓力甚大，不得不出動大批軍力維護其沿途安全，並派出多艘軍艦在其出訪路線上隨行戒備，以防發生不測。一個人的任性，牽動了多少衝突引信，由此可見。不僅如此，拜登中國政策的表裡不一，也遭到了國際批評，波洛西是民主黨籍議長，理應配合拜登總統的政策行事，她卻為了個人的風光表演而自行其是，也打亂了美中台間本已脆弱的平衡。

相對於波洛西的任性，蔡總統不論主動邀請或被動配合，都顯示台灣兩岸政策的偏頗。波洛西利用亞洲行尋找最後的作秀場域，蔡政府不僅提供她最佳舞台，還安排各種劇目供她演出，結果也對台灣人民造成傷害。在波洛西確定訪台第一時間，大陸海關對100多家台灣食品廠商公布了進口禁令，其中不乏泰山、味全、維力等知名大廠；次日，又追加了柑橘、白帶魚、天然砂等項目，不少企業及員工將深受衝擊。

影響更大的，則是中共宣布4至7日在台灣東西南北周邊六個海域進行軍演，並組織實彈射擊。從地圖上看，這六塊海域涵蓋了台灣海峽南北、巴士海峽、北部的東海及東部的太平洋，正好對台灣構成了一個包圍及封鎖之勢。儘管畫定的軍演海域間仍有空間可供船隻穿越，但對於需要靠泊的船隻而言，就必須繞路迂迴而行。光是今天，桃園機場即有數十航班取消，能說不嚴重嗎？尤其，台灣電力屢亮紅燈，天然氣僅剩七天安全庫存；這次中共圍島將增添天然氣槽船入港卸氣的難度，天然氣發電的脆弱也被打回原形。現在尚不知三天軍演是否有後續行動。

相隔26年，台灣再度迎來新一波台海危機，與上次李登輝時代的台海危機相比，兩者樣貌已大不相同。上次台海危機，解放軍也畫定六個海域試射導彈，但主要區塊都在大陸沿海，兩個臨近台灣的區域則在距基隆港與高雄港30公里的外海舉行。但這次，中共則將軍演範圍推至台東岸的太平洋海域，形成圍島之勢，在基隆外海的軍演則推進至距離陸地低於20公里，箝扼形勢加倍緊迫。這也意味著，中共的軍力威嚇量能已較當年大大推升。

一邊是波洛西的任性，拜登的無作為；一邊是北京的激烈反應和蔡政府的兩岸政策失能，台灣民眾只迎來友好訪問一天的風光，隨即面臨了軍事威脅及經濟報復的雙重威脅。舞台上光鮮亮相的是政治人物，飽受驚嚇與衝擊的則是無名百姓，閃過醜聞逼問的則是那些苟且虛偽的政客。台北不是基輔，卻有人不惜把台灣推落成烏克蘭。