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波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

波洛西訪台 陸對台軍事、外交、經濟全方位反制

台灣新聞組╱台北4日電
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，解放軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，052D導彈驅逐艦「南京艦」登場。(取材自微博)
美眾院議長波洛西訪台，北京大動作反制，解放軍東部戰區曝「台灣周邊最新演訓影片」，052D導彈驅逐艦「南京艦」登場。(取材自微博)

美國眾議院議長波洛西訪台，北京兩天來大動作反制，從軍事、外交、經濟等層面全方位對台灣實施制裁，範圍之廣、力道之強，為1980年代末期兩岸恢復往來後所僅見。其中，今起連續三天將在台灣周邊的六個區域展開軍事演習，迫近台灣並對台形成包圍封鎖之勢，為1949年以來首次。

在波洛西專機2日晚間降落松山機場後，中國大陸立即祭出軍事壓迫台灣的行動，宣布將於今日12時起在台灣周邊六處海空域進行重要軍事演訓行動，並進行實彈射擊。中國解放軍東部戰區也宣布，自2日晚間起，在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓，在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域進行常導火力試射。

北京也升高對美國和台灣的批判層級，大陸外交部、全國人大、全國政協、中台辦、國防部等部門，2日晚間紛發聲明或談話譴責美台。大陸外交部副部長謝鋒第一時間召見美國駐北京大使伯恩斯，大陸駐美大使秦剛則向美國白宮國安會及美國國務院提出嚴正交涉。

大陸國務委員兼外交部長王毅昨天批波洛西訪台為「鬧劇」，強調中方將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整，由此產生的一切後果都由美方和台獨分裂勢力負責，「我們說到做到」。

隨後，大陸宣布對台灣採取一系列經濟和政治制裁措施。在經濟制裁方面，大陸國台辦發言人馬曉光表示，即日起對從台灣輸往大陸的葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚採取暫停輸入措施；同時暫停天然砂對台出口。

在政治制裁方面，中共中台辦昨宣布，將對「台獨頑固分子」採取刑事懲處措施，終身追責。昨晚還對台灣人楊智淵實施刑事拘傳審查，理由是「長期從事台獨分裂活動，涉嫌危害國家安全」。

大陸國台辦也宣布，將懲戒「台獨頑固分子」關聯機構，點名「台灣民主基金會」和「國際合作發展基金會」，以及宣德能源、凌網科技、天亮醫療和天眼衛星科技四家企業，禁止大陸企業團體或個人與其交往，並禁止負責人登陸。

大陸外交部發言人華春瑩昨在例行記者會表示，該有的反制措施都會有，而且有關措施將是堅決有力和有效的，美方和台獨勢力將會「持續感受到」。

北京 波洛西 國務院

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