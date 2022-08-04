科技3巨頭出席波蔡宴 華郵：看名單就知IC重要性

蔡英文總統（右七）在台北賓館設宴招待美國眾議院議長波洛西（右八）一行人，包括台積電創辦人張忠謀（右五）、台積電董事長劉德音（後排右二）、和碩副董事長程建中（後排右一），都是座上賓。（取自蔡英文臉書）

總統蔡英文昨日在台北賓館設宴招待美國眾議院訪團，除波洛西 一行人，出席者還有台積電 創辦人張忠謀伉儷、台積電董事長劉德音及和碩副董事長程建中。

針對台積電兩位關鍵人物昨日一同出現在蔡英文總統午宴，也令外界聯想台積電在美設廠，以及美國參眾議院已火速通過的「晶片 法案」等議題。對此，總統府回應不方便透露。

蔡英文總統臉書昨傍晚公布昨天午宴照片，除波洛西一行人，還包括台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、和碩副董事長程建中，都是座上賓。台方出席午宴的還有副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花等官員陪同。

此外，台北賓館布置了象徵台美友誼的蘭花，蘇貞昌也送一盆染上台美雙方國旗圖案的蘭花給波洛西當伴手禮，最後更準備了一杯波洛西最愛的黑巧克力冰淇淋，期待未來台美友誼更加堅實。

至於會面詳情，AIT新聞稿未提及相關內容，僅提到與蔡總統等政府官員會晤，以及與人權人士進行討論，全文未提到劉德音，也未證實兩人會面。

和碩簡單回應表示，程建中聊了「應用數位科技，使得疫情期間產業與生活、教育得以持續發展」的話題。

近年，和碩為了發展電動車業務，加速擴大投資，其中重中之重就是以特斯拉為首的電動車客戶，和碩並為其前進北美擴廠，主要生產特斯拉中控台，目前包含中國大陸華東、台灣桃園及北美墨西哥廠區皆有供應。

和碩董事長童子賢先前表示，和碩在北美持續擴廠，不管在電動車或車用電子，未來一年或幾年都會是和碩熱切期盼的項目。

華盛頓郵報指出，波洛西訪台特別撥空會晤台積電董事長劉德音，這表明晶片對美國經濟和國安有多重要。

台積電是全球最大晶片製造商，也是美國和其他西方國家至關重要的供應商。台積電生產的晶片用在美國軍事設備，包括F-35戰機和標槍飛彈，以及美國國家實驗室多台超級電腦上。蘋果在內的大型消費性電子產品公司也仰賴台積電生產的半導體。