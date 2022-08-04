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陸禁天然砂 若再擴大台恐爆小建商倒閉潮

台灣新聞組／台北4日電

中國大陸營建材料恐禁運，台灣建商壓力暴增。中國大陸商務部昨日宣布暫停對台出口天然砂，對此，台灣營造、營建業者均指出，短線天然砂禁運影響不大，但產業對中國大陸原材料依賴程度大，若全面禁止進口，恐引爆台灣小建商倒閉潮。

儘管禁止天然砂進口對台影響小，但營造業指出，營建、營造業有不少材料從大陸進口，此次天然砂禁運問題，將牽動國際相關供應鏈，預期最快年底又會有一波營建原物料上漲，致房市震盪，在此衝擊下，大建商推案節奏將被打亂，而小建商將臨成本難抓，將導致虧損、倒閉問題。

值得注意的是，台灣營造廠說，大陸天然砂對台影響不大，但台灣土建工程所需的材料中，包括鋼板料、鋼構材料、模板材、木板材、PC樁、鋁錠等主要來自大陸，若禁運則影響至鉅。

至於鋼筋材料、混凝土材料，包括天然砂等，雖然非直接影響，但可能也會間接影響到上游預期價格上漲而惜售。換言之，此次波洛西效應，恐引發營建市場新一波原物料大漲潮，最快下季就會爆發。

台經濟部礦務局說明，大陸從2006年起就已逐步減少天然砂出口，近兩年進口天然砂分別為45萬及54萬公噸，占國內需求分別為占0.64%及0.75%，從大陸進口更只有7萬及17萬公噸；換言之，禁止對台灣出口影響相當有限。

不過，台灣營建業者頗表憂心表示，台灣的天然砂主要進口自東南亞，但東南亞也有不少國家擁有親中的政治立場，現在幾乎可以說「已經不是供需問題，是政治問題」，所以原物料上漲的風險極高，不可能沒有影響，而房市一向是落後指標，多重壓力下，房市將反映到這一波危機帶來的衝擊。

台灣建商指出，疫情所造成的塞港問題未解，先前的缺工缺料潮已經讓中小建商難受，現在又爆發台海危機，未來很難說未來大陸不會禁止出口其他原物料，財務體質不佳的中小型建商危機最大。

若因此造成台灣中小型建商倒閉潮，未來建商大者恆大趨勢會更明顯，而口袋夠深的品牌建商雖然影響較小，不過也可能會因為市場氛圍混亂難斷，導致推案節奏被打亂。

東南亞 疫情 商務部

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