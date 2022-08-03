裴洛西訪台 高盛「海峽兩岸風險指數」急升

美國眾議院議長裴洛西訪台，引動高盛「海峽兩岸風險指數」急升，高盛三度調降台股目標指數至萬六，投資評等為「劣於大盤」。（本報資料照片）

美國眾議院議長裴洛西訪台，引動高盛 「海峽兩岸風險指數 」急升、並逾80。有鑑於地緣政治將是影響台股 短線最大的不確定性變因，高盛三度調降台股目標指數至萬六，投資評等為「劣於大盤」。在亞太（日本除外）各市場中，只有台股及香港為「劣於大盤」。

裴洛西確定訪台，使得高盛證券新近推出的「海峽兩岸風險指數」，近日急升到突破80。不過，顯示市場反應程度的「海峽兩岸風險晴雨表」則尚未跟進，顯示市場仍未完全意識到該風險，預期兩岸相關個股未來走勢恐將趨弱。

有鑑於基本面下行及地緣政治風險攀高，高盛看台股「劣於大盤」，目標指數降至1萬6000點。這是高盛5月以來第三度調降台股目標價，5月時從2萬1000點降至1萬7800點，6月再降至1萬7600點，目前則第三度降至1萬6000點；評等則是5月起從「優於大盤」跳評至「劣於大盤」，並一直維持到現在。

高盛指出，台股大盤的預估本益比為11.1倍，扣除台積電的預估本益比則為9.8倍。雖然就投資價值來看顯得有吸引力，台股的獲利動能卻不夠好。台股今年的獲利預估只成長2%，明年在扣除台積電後則衰退6%。要等到獲利穩定，前景轉好，評價才可能調升。

高盛在最新的策略報告中指出，亞太地區面臨三大麻煩，也就是利率上揚、成長趨緩、美元強勢，這將對股市持續形成挑戰。

就個別市場來說，中國大陸、印尼及新加坡股市為「優於大盤」，南韓及印度等六個市場為「與大盤一致」，台股及港股則為「劣於大盤」。