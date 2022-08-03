我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

保守堪州墮胎權意外大獲支持 公投打臉聯邦最高法院

裴洛西訪台 高盛「海峽兩岸風險指數」急升

記者張瀞文／台北3日電
美國眾議院議長裴洛西訪台，引動高盛「海峽兩岸風險指數」急升，高盛三度調降台股目標指數至萬六，投資評等為「劣於大盤」。（本報資料照片）
美國眾議院議長裴洛西訪台，引動高盛「海峽兩岸風險指數」急升，高盛三度調降台股目標指數至萬六，投資評等為「劣於大盤」。（本報資料照片）

美國眾議院議長裴洛西訪台，引動高盛「海峽兩岸風險指數」急升、並逾80。有鑑於地緣政治將是影響台股短線最大的不確定性變因，高盛三度調降台股目標指數至萬六，投資評等為「劣於大盤」。在亞太（日本除外）各市場中，只有台股及香港為「劣於大盤」。

裴洛西確定訪台，使得高盛證券新近推出的「海峽兩岸風險指數」，近日急升到突破80。不過，顯示市場反應程度的「海峽兩岸風險晴雨表」則尚未跟進，顯示市場仍未完全意識到該風險，預期兩岸相關個股未來走勢恐將趨弱。

有鑑於基本面下行及地緣政治風險攀高，高盛看台股「劣於大盤」，目標指數降至1萬6000點。這是高盛5月以來第三度調降台股目標價，5月時從2萬1000點降至1萬7800點，6月再降至1萬7600點，目前則第三度降至1萬6000點；評等則是5月起從「優於大盤」跳評至「劣於大盤」，並一直維持到現在。

高盛指出，台股大盤的預估本益比為11.1倍，扣除台積電的預估本益比則為9.8倍。雖然就投資價值來看顯得有吸引力，台股的獲利動能卻不夠好。台股今年的獲利預估只成長2%，明年在扣除台積電後則衰退6%。要等到獲利穩定，前景轉好，評價才可能調升。

高盛在最新的策略報告中指出，亞太地區面臨三大麻煩，也就是利率上揚、成長趨緩、美元強勢，這將對股市持續形成挑戰。

就個別市場來說，中國大陸、印尼及新加坡股市為「優於大盤」，南韓及印度等六個市場為「與大盤一致」，台股及港股則為「劣於大盤」。

台股 高盛 指數

上一則

如興前董事長陳仕修跑了 500萬保證金沒收

下一則

機房3個月洗錢20億 警逮12人追共犯

延伸閱讀

波洛西：美通過「晶片法案」為美台經濟交流提供機會

波洛西：美通過「晶片法案」為美台經濟交流提供機會
波洛西：訪台不是討論中國 須向世界展示台灣人的成功

波洛西：訪台不是討論中國 須向世界展示台灣人的成功
台超商電視遭駭「波洛西滾出台灣」 統一：已修復

台超商電視遭駭「波洛西滾出台灣」 統一：已修復
自民黨認「目前不寧靜」 日本國會悼安倍演說延期

自民黨認「目前不寧靜」 日本國會悼安倍演說延期

熱門新聞

淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
台積電董事長劉德音今天接受有線電視新聞網（CNN）訪問。（擷自CNN畫面）

劉德音：中共若侵台 武力也無法控制台積電工廠

2022-08-01 02:37
健康申報：入境旅客皆須刷條碼，卻僅有十台作業電腦。（記者黃仲明／攝影）

入境台灣 檢疫4關卡塞爆…至少等2.5小時才能離開機場

2022-07-28 17:27
廖輝英上節目談老公癌逝的過程。(取材自YouTube)

遭家暴隱忍40年…台作家廖輝英暴瘦現身 曝老公癌逝

2022-07-28 23:12
前總統李登輝逝世兩周年，國民黨將發表對李看法，重新審視對李評價，引來黨內深藍炸鍋。本報資料照片

國民黨重新評價李登輝 深藍炸鍋

2022-07-29 14:58
空軍司令部3日凌晨公布台西南空域空情動態，2日計有21架次各式快慢解放軍機進入台西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追監。圖／台灣空軍司令部

波洛西訪台 解放軍21架快慢軍機闖台西南防空識別區

2022-08-02 17:28

超人氣

更多 >
波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台

波洛西抵台 中國宣布軍演鎖台
直播／波洛西現身 抵達台北松山機場

直播／波洛西現身 抵達台北松山機場
波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光

波洛西在前往台灣的飛機上發推特 聲明曝光
解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了

解放軍宣布軍演3天「封台」 影響民眾？台民航局回覆了
波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北

波洛西專機大馬起飛 預計美東時間上午10時抵達台北