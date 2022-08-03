陸懲台獨 點名制裁台外交部2基金會及捐款4台企

大陸國台辦發言人馬曉光。（中國台灣網）

繼中共 中央台辦發言人稍早表示，將對「台獨頑固分子」採取刑事措施後，大陸國台辦3日宣布，對「台獨頑固分子」關聯機構予以懲戒，點名兩個隸屬於外交部的基金會，和四家台灣企業，包括宣德能源、凌網科技、天亮醫療和天眼衛星科技，禁止大陸組織、企業、個人與這些基金會、企業交往，並禁止相關負責人入境大陸。

大陸國台辦發言人馬曉光3日指控，「台獨頑固分子」關聯機構「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」，打著「民主」和「合作發展」的幌子，在國際上大肆從事「台獨」分裂活動，極力拉攏貼靠外部反華勢力，攻擊抹黑大陸，以金錢等為誘餌拓展台所謂「國際空間」，企圖破壞國際社會一個中國格局。

因此，馬曉光說，大陸方面決定對上述基金會採取懲戒措施，禁止其與大陸組織、企業、個人合作，依法懲治為上述基金會提供資助或服務的組織、企業、個人，以及採取其他必要措施。

馬曉光還說，禁止大陸組織、企業、個人與為上述基金會捐款的宣德能源、凌網科技、天亮醫療、天眼衛星科技等企業進行任何交易、合作，禁止有關企業負責人入境。

公開資訊顯示，「台灣民主基金會」、「國際合作發展基金會」均為外交部主管、設立的財團法人機構。

另四家台企部分，宣德能源從事設計和製造太陽能/LED節能照明應用；凌網科技則致力於電子化政府、圖書教育 、電子支付相關軟體技術之研發及服務；天亮醫療是隸屬於光寶集團生技醫療事業部的醫療器材公司；天眼衛星科技則為台灣冷鏈宅配車隊提供車隊管理服務。