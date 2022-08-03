陸突禁百家業者進口 台食品業：求救無門

中國海關突然把上百間台灣食品企業的註冊資訊和進口狀態更改為「暫停進口」，包括泰山、乖乖等知名大廠。（記者胡經周／攝影）

美國眾議院議長裴洛西 美東時間2日上午（台北時間2日晚上)抵台訪問，但中國大陸突對台灣一百多家未完成註冊的食品業暫停進口，糕餅商業同業公會全國聯合會表示「錯愕無奈」；台北市糕餅商業同業公會理事長周正訓無奈說，政治問題讓業者求救無門。

對此，衛福部長薛瑞元說，若此舉是政治因素，即使在技術問題上輔導業者，也無法解決。

陸突禁台食品進口 製表／大陸中心

本報系聯合報報導，包括維格餅家、京典食品、郭元益、維力、味全、泰山、乖乖等公司的銷陸食品，貨卡在大陸海關進不去，加上商品效期不長，嚴重衝擊台灣食品業者。農委會表示，除了上述食品，還有水產、茶葉、蜂蜜皆受到影響；農委會漁業署長張致盛說，截至昨晚有600多艘漁船被暫停銷中。財政部 統計，去年台灣出口大陸與香港的農產品、水產品和調製食品，合計逾12億美元。

此次食品業受災戶不少，其中維力旗下知名產品有維力炸醬麵和一度贊系列，銷大陸比重不低，若無法外銷恐怕損失慘重。維格餅家也在名單內，至截稿前未收到維格餅家回應相關影響。郭元益表示，昨日是臨時接到消息，才得知商品無法進大陸，銷售品項包括鳳梨酥等，雖然大陸營收 占比不高，影響不大，但還是希望能有機會出口商品。

味全表示，公司被禁止的是調味料類，影響層面還在評估；泰山不願意回應此事。國民零食「乖乖」也被列入禁止進口名單中，身為新東家的三地集團表示，尚要進一步了解。

台北中國時報報導，政大金融系教授殷乃平表示，大陸已經動手了，「經濟戰要開打了」，禁止食品只是開端。由於兩岸經貿往來關聯性強，殷乃平警示，若經濟戰擦槍走火、規模擴大，最後恐怕是落得「兩敗俱傷」。

大陸政府對台灣食品業開刀，台經院研究員邱達生表示，台灣對大陸出口的主要貨品中，食品業總金額非常小，連主要貨品排名都排不上，因此，是象徵性懲罰，目前對台灣經濟影響不大。不過，若出口禁令的名單擴大到石化、運輸、機械或紡織等產業，意味ECFA差不多要停止了，延燒的層面就廣；若擴大經濟制裁，就會損及台灣經濟。

根據統計，台灣出口大陸主要貨品中，排名前三名為電子零組件、資通訊與視聽產品、塑橡膠製品，邱達生表示，台灣出口大陸最重要的半導體產品，就歸類在電子零組件中。