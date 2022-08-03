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美中台角力台基層廠商受傷 藍委：陸或增另類經濟制裁

記者 林政忠、蔡惠萍
國民黨立委賴士葆說，陸方未來可能增加「另類經濟制裁」。（本報資料照片）
國民黨立委賴士葆說，陸方未來可能增加「另類經濟制裁」。（本報資料照片）

中國大陸大動作宣布禁止上百家台灣廠商的商品進口，依據「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全球廠商今年元旦皆應遵守遊戲規則，表面上於法有據，但挑在美國眾議院議長波洛西抵台前夕出手，美中台角力昭然若揭。

農委會國際處長林家榮2日證實，大陸去年要求食品業完成申請註冊，衛福部食藥署雖然與中方建立「海峽兩岸食品安全協議」平台，但部分業者未完成註冊因而遭暫停輸入。

衛福部長薛瑞元直言，若此舉是政治因素，即使在技術問題上輔導業者，也無法解決；食藥署長吳秀梅也說，對岸以業者資料缺件為由禁止進口，但不排除是政治因素。

明明對岸半年前即已經公布細節，但是相關部會在期限截止前才緊急處理。衛福部食藥署直到去年10月15日才與農委會、經濟部舉行記者會，要求業者在10月22日前完成登記，以便由台方在10月底前向對岸統一提出申請。

食藥署更是一周內連辦七場說明會，教業者如何完成登記。但因業者只有七天作業期，導致作業一團亂。

當時外界質疑為何如此倉促，吳秀梅竟說，她是記者會前兩天才接獲大陸通知，「時間只比大家早一天」，讓各界譁然。

美中台三角競合，波洛西訪台在2022大選之前恐讓問題更加複雜，蔡政府是否順勢再打「抗中保台牌」，恐增添不確定性，但是兩岸政府角力，卻是基層廠商和農漁業受傷。國民黨立委賴士葆說，陸方禁令一出，反倒降低軍事衝突的可能性，但未來可能增加「另類經濟制裁」。

北京當然可能藉此反制波洛西訪台，但如果不是台方遲遲沒有完成註冊或文件不足，又何來讓對方有可禁之處？

波洛西 北京 國民黨

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