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波洛西治好14億人精神內耗？氣炸的中國輿論說什麼

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新聞眼／「蔡波會」全球關注 等看蔡英文怎麼說

記者 林河名
台北101歡迎美國聯邦眾議院議長波洛西，2日點燈「Speaker Pelosi」、「TW love US」等八組字樣輪流播放。（歐新社）
台北101歡迎美國聯邦眾議院議長波洛西，2日點燈「Speaker Pelosi」、「TW love US」等八組字樣輪流播放。（歐新社）

眾院議長波洛西2日晚抵台，3日會見台灣總統蔡英文，「蔡波會」全球關注。就在波洛西訪台引發對岸文攻武嚇之際，蔡英文總統如何利用這個國際間高度矚目的場合，作出既可確保台灣的主權獨立、又能化干戈為玉帛的發言，全世界都在看。

有朋自遠方來，朝野都對波洛西的到訪表達歡迎。但不可諱言，當台美關係更前進一寸，兩岸關係就更緊張一分。北京連日釋出密集軍演的訊息，兩艘航母也傳駛離青島與三亞港，台海就算還不到「戰雲密布」，確也風雲詭譎，就怕擦槍走火。

這樣的情境並不令人陌生。1954年「九三砲戰」、1958年「八二三砲戰」及1996年「飛彈危機」，已有三次明顯的台海危機前例。以對岸此次面對波洛西來訪發言內容之強硬，已有人憂心會形成「第四次台海危機」。

對於波洛西來訪，台方政府一直保持被動、低調，稱得上審慎自制。但即使如此，對岸除升高軍事威嚇強度，中方海關總署突對台灣100多家未完成註冊的食品業者暫停進口，也被視為報復手段之一。這也正是台灣既歡迎世界各地友人來台交誼，卻又必須顧忌對岸的難處。而兩岸關係欠佳，更讓此種困境一再惡性循環。

波洛西對中方的鮮明態度，從她過去的直率表現，世人早有認知。相對之下，蔡英文若能在接見波洛西的場合，表現不卑不亢，並乘勢向對岸拋出橄欖枝，應有機會讓世人眼睛一亮。這其實也有前例。

1997年4月2日，當時美國眾院議長金瑞契快閃訪台，與李登輝總統會面。李登輝雖強調中華民國是一個主權獨立的民主國家，但也提到「我們沒有必要，更沒有需要宣布獨立」，「我們希望兩岸能維持安定，並且能恢復對話，以和平的方式來處理兩岸問題，更是我們的立場」。

李登輝晚年定位雖然存有爭議，但兩岸交流，確實也是在他任內啟動，發揮了以小事大的作用。如今，被視為李登輝後繼者的蔡英文，就要看看如何展現她成熟的智慧了。

波洛西 蔡英文 眾院

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