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黑白集／台北不是基輔 不容放任政客亂搞

黑白集
美國眾院議長波洛西訪台，中共各種報復恐會落在台灣頭上，蔡英文（圖）須節制言行。（本報資料照片）
美國眾院議長波洛西訪台，中共各種報復恐會落在台灣頭上，蔡英文（圖）須節制言行。（本報資料照片）

美國眾院議長波洛西亞洲行要訪台，白宮極力勸阻無效，一行人終於在夜深時降落台北。表面上看是友好訪問，內裡則是暗藏凶險：波洛西越是高調，中共越難坐視，各種報復就會落在台灣頭上。此刻，蔡總統和波洛西都必須節制言行，切勿節外生枝。

由於民主黨選情不佳，波洛西可能在年底選後失去議長寶座，因此她趁著最後的任期出訪亞洲，留下自己的榮光。在行程中夾帶訪台，符合她追求民主自由的形象。然而，她此行將為台海徒添凶險，非但白宮不樂見，中共更狠話說盡。波洛西追求的只是她個人歷史定位，卻為台灣帶來難測的風險，這無論如何不符「為客之道」。

近年美國政治人物頻頻訪台，有人真心友台，有人為了軍售，有人為了商機，有人則把台灣當成政治秀場。就像今年春天，西方政治領袖競相前往烏克蘭首都基輔訪問，波洛西也在其中。但除了趕熱潮蹭熱度，增加澤倫斯基的亮相機會，這些訪問似未幫烏克蘭民眾紓解什麼苦難。

因波洛西訪台，台股已經預跌兩日，大陸海關更連夜宣布禁止台灣一百多家食品廠產品進口。有人說，波洛西連基輔都敢去，為什麼不敢來台？重點在，台北不是基輔，台灣更不必把自己當成烏克蘭，民眾對既有的和平要珍惜，不能任政客把國家搞得烏煙瘴氣又不收拾。

波洛西 烏克蘭 白宮

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